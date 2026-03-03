Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έμαθε το μονοπάτι του στο Indian Wells, όπου θα κάνει πρεμιέρα με τον Ντένις Σαποβάλοφ, ενώ στον 3ο γύρο υπάρχει πιθανή συνάντηση με τον Γιάνικ Σίνερ.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς είχε δύσκολη κλήρωση στο Indian Wells, αποτέλεσμα της πτώσης του στο Νο.43 της παγκόσμιας κατάταξης, κάτι που σημαίνει ότι δεν είναι seeded στο πρώτο Masters της χρονιάς, που ξεκινά την Τετάρτη (4/3) στξην έρημο της Καλιφόρνια.

Ο Έλληνας παίκτης που πέρυσι είχε φθάσει μέχρι τον 4ο γύρο, θα αρχίσει την προσπάθειά του αντιμετωπίζοντας τον Καναδό, Ντένις Σαποβάλοφ.

Ο νικητής στον 2ο γύρο και στη φάση των «64» θα αντιμετωπίσει τον Αργεντινό, Τόμας Μάρτιν Ετσεβερί (Νο.27) και μετά ακολουθεί η πιθανή συνάντηση με τον Γιάνικ Σίνερ, Νο2 στο ταμπλό.

Στον 4ο γύρο υπάρχει πιθανή διασταύρωση με τους Κάρεν Χατσάνοφ και Τόμι Πολ, στην οκτάδας ο Μπεν Σέλτον και στα ημιτελικά οι Αλεξάντερ Ζβέρεφ.

Στο πάνω μέρος του ταμπλό υπάρχουν οι Κάρλος Αλκαράθ και Νόβακ Τζόκοβιτς, που μπορούν να βρεθούν αντίπαλοι στα ημιτελικά.

Κάτοχος του τίτλου είναι ο Βρετανός, Τζακ Ντράπερ, που είχε νικήσει στον τελικό τον Χόλγκερ Ρούνε με 6-2, 6-2 και στο δικό του μονοπάτι βρίσκει τον Τζόκοβιτς στον 4ο γύρο.

Ο Τσιτσιπάς που πέρυσι είχε ηττηθεί από τον Χόλγκερ Ρούνε στον 4ο γύρο με 6-4, 6-4, έχει να υπερασπιστεί τους βαθμούς από εκείνη την πορεία και στο ξεκίνημα του Indian Wells βρίσκεται στο Νο.50 της παγκόσμιας κατάταξης.