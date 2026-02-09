Η Μαρία Σάκκαρη πραγματοποίησε εντυπωσιακή πρεμιέρα στο 1000άρι τουρνουά της Ντόχα, χρειάζοντας μόλις μία ώρα και 22 λεπτά για να εξασφαλίσει την πρόκριση στον 2ο γύρο. Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια επικράτησε με 6-1, 6-3 της Τουρκάλας Ζεϊνέπ Σονμέζ (Νο85 στον κόσμο), επιβεβαιώνοντας την αγωνιστική της άνοδο.
Η εξαιρετική αποτελεσματικότητα στο πρώτο σερβίς συνεχίστηκε και στο Κατάρ, με τη Σάκκαρη να αγγίζει το 74% στα περασμένα πρώτα σερβίς, ενώ εκμεταλλεύτηκε τις 5 από τις 11 ευκαιρίες της για break.
Στο πρώτο σετ, παρά την πίεση που δέχθηκε στα service games της, με τη Σονμέζ να «γεμίζει» το σερβίς της, η Σάκκαρη κατάφερε να επιβάλει τον ρυθμό της και να προηγηθεί με 4-0, πετυχαίνοντας δύο breaks. Η Τουρκάλα απάντησε μειώνοντας σε 4-1, όμως αυτό ήταν και το τελευταίο game που κατέκτησε στο σετ, με την Ελληνίδα να το κλείνει άνετα με 6-1 για το 1-0.
Στο δεύτερο σετ, η Σάκκαρη μπήκε εξίσου δυναμικά, κάνοντας break από το πρώτο game (1-0). Λίγο αργότερα χρειάστηκε να σβήσει τρία break points της Σονμέζ, πραγματοποιώντας ένα κομβικό hold για το 3-1. Στο φινάλε, με ακόμη ένα break, «σφράγισε» τη νίκη και την πρόκριση, κλείνοντας ραντεβού στον 2ο γύρο με την Τζάσμιν Παολίνι.
