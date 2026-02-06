Σάκκαρη: Η κλήρωσή της στη Ντόχα
Μετά τις υποχρεώσεις της στο Australian Open, η Μαρία Σάκκαρη θα λάβει μέρος στο 1000άρι τουρνουά στη Ντόχα. Εκεί, η Ελληνίδα τενίστρια έμαθε την αντίπαλό της στον πρώτο γύρο, καθώς και τις πιθανές αντιπάλους στους επόμενους γύρους.
Πιο συγκεκριμένα, η Μαρία Σάκκαρη στον πρώτο γύρο θ' αντιμετωπίσει τη Ζεϊνέπ Σονμέζ από την Τουρκία. Στον δεύτερο γύρο, εάν περάσει η 30χρονη θα παίξει απέναντι στην Τζασμίν Παολίνι, η οποία έχει περάσει με bye τον πρώτο γύρο.
Όποια περάσει στον τρίτο γύρο, η Λίντα Νόσκοβα είναι η επικρατέστερη για να παίξει απέναντί της. Στα προημιτελικά, ενδεχομένως θα είναι η Ίγκα Σβιόντεκ, η οποία είναι επικεφαλής του ταμπλό.
Οι πιθανοί προημιτελικοί (με βάση το ranking)
- Ίγκα Σβιόντεκ - Τζασμίν Παολίνι
- Αμάντα Ανισιμόβα - Ελίνα Σβιτολίνα
- Έλενα Ριμπάκινα - Μίρα Αντρέεβα
- Κόκο Γκοφ - Εκατερίνα Αλεξαντρόβα
Voici le tableau principal du premier WTA 1000 de la saison à Doha 🇶🇦 !— WTA à la UNE (@WTA_UNE) February 6, 2026
▶️ Elsa Jacquemot 🇫🇷 est la seule Française du tableau. Elle affrontera McCartney Kessler au premier tour. Un match qui s'annonce compliqué, d'autant que Coco Gauff attendra la gagnante.
▶️ Qinwen Zheng 🇨🇳… pic.twitter.com/qmMwm3AxLv
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.