Την αντίπαλο της στην πρεμιέρα του τουρνουά της Ντόχα έμαθε η Μαρία Σάκκαρη, καθώς και το μονοπάτι της στη διοργάνωση...

Μετά τις υποχρεώσεις της στο Australian Open, η Μαρία Σάκκαρη θα λάβει μέρος στο 1000άρι τουρνουά στη Ντόχα. Εκεί, η Ελληνίδα τενίστρια έμαθε την αντίπαλό της στον πρώτο γύρο, καθώς και τις πιθανές αντιπάλους στους επόμενους γύρους.

Πιο συγκεκριμένα, η Μαρία Σάκκαρη στον πρώτο γύρο θ' αντιμετωπίσει τη Ζεϊνέπ Σονμέζ από την Τουρκία. Στον δεύτερο γύρο, εάν περάσει η 30χρονη θα παίξει απέναντι στην Τζασμίν Παολίνι, η οποία έχει περάσει με bye τον πρώτο γύρο.

Όποια περάσει στον τρίτο γύρο, η Λίντα Νόσκοβα είναι η επικρατέστερη για να παίξει απέναντί της. Στα προημιτελικά, ενδεχομένως θα είναι η Ίγκα Σβιόντεκ, η οποία είναι επικεφαλής του ταμπλό.

Οι πιθανοί προημιτελικοί (με βάση το ranking)

Ίγκα Σβιόντεκ - Τζασμίν Παολίνι

Αμάντα Ανισιμόβα - Ελίνα Σβιτολίνα

Έλενα Ριμπάκινα - Μίρα Αντρέεβα

Κόκο Γκοφ - Εκατερίνα Αλεξαντρόβα