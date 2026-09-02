Ο Ροντινέι είναι κι επίσημα ποδοσφαιριστής της Σάντος.

Η μεταγραφή του Ροντινέι στη Βραζιλία και τη Σάντος είναι επίσημη. Ο 34χρονος (29/1/92) δεξιός μπακ χαφ, ο οποίος κατέκτησε Πρωτάθλημα, Κύπελλο, Σούπερ Καπ και Conference League με τον Ολυμπιακό γυρίζει στην πατρίδα του.

Στους Πειραιώτες ο έμπειρος Ροντινέι ήρθε τον Γενάρη του 2023 και σε 3,5 χρόνια ήταν καθοριστικός για την ομάδα, ενώ αγαπήθηκε από τον κόσμο. Σ' αυτό το διάστημα μέτρησε 157 αγώνες με 12 γκολ και 28 ασίστ.

Ο Ολυμπιακός μέσω των social media τον αποχαιρέτησε με το εξής μήνυμα: «Ροντινέι σε ευχαριστούμε για όλες τις όμορφες στιγμές που ζήσαμε μαζί!

Όλη η οικογένεια του Ολυμπιακού σου εύχεται κάθε επιτυχία στο νέο κεφάλαιο της καριέρας σου!».

Η Σάντος με τη σειρά της ανέφερε για τη μεταγραφή: «Ο Ροντινέι ανήκει στη Σάντος! Με μια επιτυχημένη καριέρα στη Βραζιλία και την Ευρώπη, ο δεξιός μπακ, που αγωνιζόταν στον Ολυμπιακό, υπέγραψε συμβόλαιο με τη Σάντος μέχρι το τέλος του 2027. Καλώς ήρθες Ροντινέι».

Στην ανακοίνωση της Σάντος, μάλιστα, ο Ροντινέι έκανε το εξής σχόλιο: «Τι ικανοποίηση και τιμή να μπορώ να φορέσω αυτή τη φανέλα. Είμαι έτοιμος να δώσω τη ζωή μου γι' αυτόν τον σύλλογο!! Είναι μια υπερηφάνεια που δεν μπορεί να την έχει κανείς!!».