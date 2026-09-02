Ο Ολυμπιακός κατάφερε στο 34' να ανοίξει το σκορ στο ματς με την ΑΕΛ με τον Γκονζάλες με κοντινή κεφαλιά να στέλνει τη μπάλα στα δίχτυα των Θεσσαλών.

Ο Ολυμπιακός είχε τον έλεγχο στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα του με την ΑΕΛ στην Λάρισα για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου, ωστόσο δεν μπορούσε να βρει τον δρόμο προς τα δίχτυα. Έναν δρόμο που βρήκε τελικά στο 34'.

Συγκεκριμένα ο Φορτούνης έκανε την μπαλιά και ο Γκονζάλες από κοντά έστειλε με κεφαλιά την μπάλα στα δίχτυα των Θεσσαλών κάνοντας το 0-1.