Το απόγευμα της Δευτέρας (9/2) θα αρχίσει η Μαρία Σάκκαρη την προσπάθειά της στο WTA 1000 στην Ντόχα, κόντρα στη Ζεϊνέπ Σονμέζ.

Η Μαρία Σάκκαρη από την Ντόχα και το ο WTA 1000 συνεχίζει τους αγώνες της για το 2026 και το απόγευμα της Δευτέρας (9/2) θα κάνει την πρεμιέρα της στο τουρνουά.

Η 30χρονη Ελληνίδα παίκτρια (Νο.52) θα αντιμετωπίσει την Τουρκάλα, Ζεϊνέπ Σονμέζ, σε ένα παιχνίδι που θα γίνει στο κεντρικό κορτ και θα αρχίσει γύρω στις 16:00, ώρα Ελλάδος.

Θα είναι το 2ο παιχνίδι στο πρόγραμμα στο κεντρικό γήπεδο των εγκαταστάσεων, που θα ανοίξει στις 14:00 με τον αγώνα της Αλεξάντρα Εάλα με την Τσέχα, Τερέζα Βαλέντοβα.

Αυτή θα είναι η 3η μεταξύ τους αναμέτρηση στο tour, με το σκορ να είναι στο 1-1. Μέσα στο 2025 η Σάκκαρη νίκησε τη Σονμέζ με 7-5, 6-3 στον 1ο προκριματικό γύρο στο τουρνουά του Τόκιο, με τη Σονμέζ να επικρατεί με 7-5, 6-2 στο τουρνουά στη Μερίδα του Μεξικού.

Η νικήτρια του αγώνα της Σάκκαρη με τη Σονμέζ, στον 2ο γύρο και στη φάση των «32» θα παίξει με την Τζασμίν Παολίνι.

