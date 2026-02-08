Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έμαθε το μονοπάτι του στο 500άρι τουρνουά στο Ρότερνταμ, που ξεκινά τη Δευτέρα (9/2).

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς αμέσως μετά το τέλος των αγώνων της Ελλάδας με το Μεξικό για το Davis Cup, θα ταξιδέψει στο Ρότερνταμ για τη συμμετοχή του στο ΑTP 500, που ξεκινά τη Δευτέρα (9/2).

Ο 27χρονος παίκτης (No.32) έμαθε το αποτέλεσμα της κλήρωσης στο τουρνουά της ολλανδικής πόλης, στον 1ο γύρο θα αντιμετωπίσει τον Γάλλο, Άρθουρ Ρίντερκνες (Νο.28) και τον οποίο θα αντιμετωπίσει για πρώτη φορά στο tour.

Aν προκριθεί στον 2ο γύρο και στη φάση των «16», ο Τσιτσιπάς θα παίξει με τον Ολλανδό, Μπόουτικ φαν ντε Σάντσχουλπ (Νο.67) ή με παίκτη από τα προκριματικά.

Στα προημιτελικά πιθανοί στα προημιτελικά είναι ο Αλεξ ντε Μινόρ (Νο.1), που θα αρχίσει το δικό του μονοπάτι με τον Αρτουρ Φις και ο Σταν Βαβρίνκα, που θα αντιμετωπίσει τον Αλεσκάνταρ Βούκιτς.

Στο κάτω μέρος του ταμπλό και Νο.2 είναι ο Φελίξ-Οζέρ Αλιασίμ, ο Αλεκσάντερ Μπούμπλικ είναι στο Νο.3 και ο Ντανίλ Μενβτέντεφ στο Νο.4, αντίστοιχα.

