Την ώρα της πρεμιέρας της έμαθε η Μαρία Σάκκαρη στο τουρνουά του Τόκιο από το οποίο θα ολοκληρώσει τη σεζόν...

Η Μαρία Σάκκαρη θα λάβει μέρος στο τουρνουά του Τόκιο, στου οποίου το κυρίως ταμπλό προκρίθηκε από τα προκριματικά της διοργάνωσης. Η Ελληνίδα τενίστρια θα βρεθεί απέναντι στη Λειλά Φερνάντεζ και οι διοργανωτές ανακοίνωσαν την ώρα διεξαγωγής του αγώνα.

Η αναμέτρηση της 30χρονης αθλήτριας θ' ανοίξει το πρόγραμμα της Τρίτης (21/10) στο ασιατικό τουρνουά. Πιο συγκεκριμένα, οι ιθύνοντες του τουρνουά τοποθέτησαν το ματς Φερνάντεζ - Σάκκαρη στο κεντρικό court. Το πρώτο σερβίς αναμένεται στις 04:30 ώρα Ελλάδας.

Αυτή θα είναι η πέμπτη μεταξύ τους συνάντηση. Η Ελληνίδα τενίστρια έχει το πάνω χέρι στο H2H, μετρώντας τρεις νίκες έναντι μίας της Καναδής. Η αθλήτρια που θα πάρει τη νίκη στο ματς αυτό θα παίξει απέναντι στην Έλενα Ριμπάκινα στο δεύτερο γύρο της διοργάνωσης.

