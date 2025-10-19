Η Μαρία Σάκκαρη νικώντας τη Σούζαν Λάμενς με 2-0 σετ εξασφάλισε την παρουσία της στο κυρίως ταμπλό στο 500άρι τουρνουά στο Τόκιο.

Η Μαρία Σάκκαρη σε ένα παιχνίδι που παίχθηκε σε δύο κορτ, νίκησε τη Σούζαν Λάμενς με 6-3, 6-3 κι εξασφάλισε την παρουσία της στο κυρίως ταμπλό στο 500άρι τουρνουά στο Τόκιο.

Ο αγώνας που ολοκλήρωσε και τον 2ο προκριματικό γύρο, άρχισε σε ανοικτό γήπεδο, όμως η βροχή έφερε σχεδόν δίωρη διακοπή, με τον αγώνα να μεταφέρεται και να ολοκληρώνεται στο κεντρικό κορτ, με την κλειστή οροφή.

Με τέσσερα στη σειρά games το 1-0

Στο 1ο σετ η Σάκκαρη «έσβησε» break point, στο εναρκτήριο game (1-0), διατήρησε το προβάδισμα (2-1), όμως στο 5ο game δέχθηκε το break, με τη Λάμενς να προσπερνά με 3-2.

Η Ελληνίδα παίκτρια απάντησε άμεσα με το πρώτο δικό της break (3-3) και με ευκολία πήρε ξανά το προβάδισμα με 4-3.

Στο 8ο game η Λάμενς με δύο διαδοχικά διπλά λάθη και ένα αβίαστο λάθος βρέθηκε αντιμέτωπη με break point, που δεν εκμεταλλεύτηκε η Σάκκαρη, όμως το break ήρθε για την 30χρονη Ελληνίδα στην 3η ευκαιρία, κι έφερε το 5-3.

Αμέσως μετά η Σάκκαρη δημιούργησε διπλό set point και δεν έχασε την ευκαιρία, κατακτώντας με το 4ο στη σειρά κερδισμένο game, κέρδισε και το σετ με 6-3.

Πρόκριση στο κεντρικό κορτ

Στο 2ο σετ, στο 30-30 του 3ου game και με το σκορ στο 1-1 η βροχή έφερε τη διακοπή του αγώνα, που συνεχίστηκε έπειτα από σχεδόν δύο ώρες με την κλειστή οροφή στο κεντρικό κορτ.

Με την επανέναρξη του αγώνα η Λάμενς «έσβησε» break point για να προηγηθεί με 2-1 και στη συνέχεια με 3-2.

Ήταν η σειρά για τη Σάκκαρη να «σβήσει» break point πριν ισοφαρίσει σε 3-3 και στο 7ο game η Ελληνίδα παίκτρια με νέο break απέκτησε το πλεονέκτημα (4-3).

Με love game ξέφυγε με 5-3 και έχοντας βρει ρυθμό, κατακτώντας και το επόμενο game, έφθασε στην κατάκτηση και του 2ου σετ με 6-3.



