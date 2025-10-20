Την ώρα της πρεμιέρας του στο τουρνουά της Βιέννης έμαθε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ο οποίος έχει δύσκολη πρεμιέρα κόντρα στον Λορέντζο Μουζέτι...

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς, πριν τη συμμετοχή του στο Hellenoc Championship, θα λάβει μέρος στο τουρνουά της Βιέννης. Ο Έλληνας τενίστας έμαθε την ώρα της πρεμιέρας, στην οποία θα παίξει απέναντι στον Λορέντζο Μουζέτι.

Αυτή θα είναι η πρώτη επίσημη αγωνιστική υποχρέωση του 27χρονου, μετά το Davis Cup και του αγώνες με την team Hellas. Ο νεαρός αθλητής έλαβε μέρος στο Six Kings Slam, έχοντας ένα κακό ματς κόντρα στον Γιανίκ Σίνερ, από τον οποίο ηττήθηκε με 6-3, 6-2.

Όπως ανακοίνωσαν οι διοργανωτές του αυστριακού θεσμού, το πρώτο σερβίς του αγώνα αναμένεται περίπου στις 18:30, όντας το προτελευταίο ματς της ημέρας στο κεντρικό κορτ.

Η αναμέτρηση ανάμεσα σε Τσιτσιπά και Μουζέτι θα είναι η όγδοη μεταξύ τους συνάντηση. Ο Έλληνας τενίστας έχει το πάνω χέρι στο H2H, μετρώντας πέντε νίκες έναντι δύο του Ιταλού. Σημειώνεται πως ο σε περίπτωση πρόκρισης ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα βρεθεί κόντρα στον νικητή της αναμέτρησης Τόμας Μάρτιν Ετσεβέρι - Νικολάι Μπούντκοφ Κιρ.

