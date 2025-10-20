Τσιτσιπάς: Απόγευμα Τρίτης (21/10) η πρεμιέρα του στη Βιέννη
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς, πριν τη συμμετοχή του στο Hellenoc Championship, θα λάβει μέρος στο τουρνουά της Βιέννης. Ο Έλληνας τενίστας έμαθε την ώρα της πρεμιέρας, στην οποία θα παίξει απέναντι στον Λορέντζο Μουζέτι.
Αυτή θα είναι η πρώτη επίσημη αγωνιστική υποχρέωση του 27χρονου, μετά το Davis Cup και του αγώνες με την team Hellas. Ο νεαρός αθλητής έλαβε μέρος στο Six Kings Slam, έχοντας ένα κακό ματς κόντρα στον Γιανίκ Σίνερ, από τον οποίο ηττήθηκε με 6-3, 6-2.
Όπως ανακοίνωσαν οι διοργανωτές του αυστριακού θεσμού, το πρώτο σερβίς του αγώνα αναμένεται περίπου στις 18:30, όντας το προτελευταίο ματς της ημέρας στο κεντρικό κορτ.
Δείτε ΕπίσηςHellenic Championship: Το πρόγραμμα του τουρνουά
Η αναμέτρηση ανάμεσα σε Τσιτσιπά και Μουζέτι θα είναι η όγδοη μεταξύ τους συνάντηση. Ο Έλληνας τενίστας έχει το πάνω χέρι στο H2H, μετρώντας πέντε νίκες έναντι δύο του Ιταλού. Σημειώνεται πως ο σε περίπτωση πρόκρισης ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα βρεθεί κόντρα στον νικητή της αναμέτρησης Τόμας Μάρτιν Ετσεβέρι - Νικολάι Μπούντκοφ Κιρ.
Δείτε την εκπομπή Galacticos στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.