Η Μαρία Σάκκαρη ήταν ανώτερη από τη Ζεϊνέπ Σονμέζ και με break σε κρίσιμα σημεία πήρε τη νίκη με 2-0 σετ (7-5, 6-3) για να πετύχει την πρώτη της νίκη στα προκριματικά του Pan Pacific Open του Τόκιο. Με Σάσνοβιτς ή Λάμενς για την είσοδο στο κυρίως ταμπλό!

Το πρώτο βήμα που χρειαζόταν για να βρεθεί στο κυρίως ταμπλό του 500αριού τουρνουά στο Τόκιο, έκανε η Μαρία Σάκκαρη, η οποία επικράτησε με 2-0 σετ (7-5, 6-3) της Τουρκάλας, Ζεϊνέπ Σονμέζ (Νο76).

Η Ελληνίδα διαχειρίστηκε άψογα την αναμέτρηση και παρότι δέχτηκε δύο break, επιτέθηκε στο δεύτερο σερβίς της αντιπάλου της για να επικρατήσει σε μία ώρα και 36 λεπτά.

Με τη σεζόν να πλησιάζει στο φινάλε της, η Σάκκαρη περιμένει μία εκ των Σάσνοβιτς ή Λάμενς για να διεκδικήσει την είσοδό της στο κυρίως ταμπλό.

Σάκκαρη - Σονμέζ: Ο αγώνας

Η Σάκκαρη πήρε τα ηνία στο 1ο σετ με break για το 3-1, αλλά η Σονμέζ απάντησε άμεσα στο επόμενο game. Με τις δύο τενίστριες σε εκείνο το κομμάτι του παιχνιδιού να κρατούν το σερβίς τους και τη Σάκκαρη να βρίσκει ξανά break στο κατάλληλο σημείο.

Προηγήθηκε με 0-40 στο 12ο game, η Σονμέζ έσβησε ένα σετ πόιντ αλλά τελικά η Σάκκαρη έκανε το 1-0.

Και μπορεί να μην ξεκίνησε ιδανικά το 2ο σετ, δεχόμενη break στο ξεκίνημα, αλλά απάντησε και εκείνη άμεσα, ισοφαρίζοντας σε 2-2 μετά από δύο χαμένα break point.

Το δεύτερό της break στο σετ ήρθε στο 8ο game, εκεί όπου έκανε το 5-3 και στη συνέχεια πήρε τις μπάλες στα χέρια της για να κλείσει το ματς.

Η Σάκκαρη είχε πολύ καλά ποσοστά στο σερβίς, έχοντας 61% περασμένο πρώτο και 73% (29/40) στους κερδισμένους πόντους πίσω από αυτό. Ολοκληρώνοντας παράλληλα με 4 άσους και ένα διπλό λάθος, έχοντας 4/11 break point, την ώρα που η Σονμέζ κέρδισε μόλις 9/19 πόντους πίσω από το δεύτερο σερβίς της!