Οι Έλληνες που θα βρεθούν στο δρόμο των ΑΕΚ, Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού και ΟΦΗ

Ολοκληρώθηκε η κλήρωση για τις League Phase των ευρωπαϊκών διοργανώσεων, με τις ελληνικές ομάδες να μαθαίνουν τους αντιπάλους τους, αλλά και τους... Έλληνες που θα βρουν στον δρόμο τους.

Το μεσημέρι της Παρασκευής (28/8) ολοκληρώθηκε η κλήρωση στο «Γκριμάλντι Φόρουμ» του Μονακό, όπου Ολυμπιακός, ΟΦΗ και Παναθηναϊκός έμαθαν τους αντιπάλους τους για τη League Phase σε Europa και Conference League αντίστοιχα.

Την Πέμπτη (27/08) έμαθε και η ΑΕΚ τους δικούς της αντιπάλους για την τελική φάση του Champions League, με τις τέσσερις ομάδες που θα μας εκπροσωπήσουν στα ευρωπαϊκά κύπελλα να είναι έτοιμοι να ξεκινήσουν το φετινό τους ταξίδι.

Στον δρόμο τους θα βρουν αρκετά εμπόδια, καθώς και οι τέσσερις κληρώθηκαν με κάποιες αρκετά καλές ομάδες (Ρεάλ, Μίλαν, Λεβερκούζεν, Μπράιτον), αλλά και πολλούς.. γνώριμους, μιας που θα βρεθούν αντιμέτωποι με συνολικά 10 Έλληνες ποδοσφαιριστές.

Αναλυτικότερα, η ΑΕΚ, η οποία θα αγωνίζεται στη League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης θα διασταυρώσει τα ξίφη της με τους Κωνσταντίνο Καρέτσα και Γιάννη Κωνσταντέλια (Ντόρτμουντ), τον Κωνσταντίνο Κουλιεράκη (Ρόμα), αλλά και με τον Τάσο Δουβίκα (Κόμο).

Από την άλλη ο Ολυμπιακός που θα βρίσκεται στο Europa, θα αντιμετωπίσει τους Δημήτρη Ράλλη και Απόστολο Κωνσταντόπουλο της Γιαγκελόνια, αλλά και τον παλιό του γνώριμο τον Λεονάρντο Κούτρη, που αγωνίζεται στην Τσέλιε και ήταν αρκετά χρόνια μέρος των Ερυθρόλευκων. Μάλιστα ο Κούτρης ήταν βασικός στην μεγάλη νίκη των Πειραιωτών απέναντι στη Μίλαν, με την οποία θα ξανά συναντηθεί φέτος ο Ολυμπιακός στο «Καραϊσκάκης».

Ακόμη, ο ΟΦΗ, ο οποίος θα είναι επίσης στην τελική φάση της δεύτερης τη τάξει ευρωπαϊκής διοργάνωσης, θα συναντήσει στον δρόμο του τον Βαγγέλη Παυλίδη που διαπρέπει στη Μπενφίκα.

Τέλος ο Παναθηναϊκός θα τεθεί απέναντι στους νεαρούς Μπάμπη Κωστούλα και Στέφανο Τζίμα, που είναι αμφότεροι ποδοσφαιριστές της αγγλικής Μπράιτον και έχουν ξανά συναντήσει το τριφύλλι όταν ήταν σε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ αντίστοιχα.

Αναλυτικά οι 10 Έλληνες που θα συναντήσουν στον δρόμο τους οι ΑΕΚ, Ολυμπιακός, ΟΦΗ και Παναθηναϊκός