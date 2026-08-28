Δείτε αναλυτικά πως εκτύλιχθηκε η κλήρωση για τη League Phase του Europa League, αλλά και τους αντιπάλους των ελληνικών ομάδων στη διοργάνωση.

Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η κλήρωση στο Γκριμάλντι Φόρουμ του Μονακό, όπου, εκτός των άλλων, οι Ολυμπιακός και ΟΦΗ έμαθαν τους αντιπάλους τους για τη League Phase του Europa League.

Δείτε αναλυτικά την κλήρωση της δεύτερης της τάξει ευρωπαϊκής διοργάνωσης

Pot 1

Μπάγερ Λεβερκούζεν: Μαρσέιγ, Λιόν, Σάλτσμπουργκ, Ντινάμο Ζάγκρεμπ, Τσέλιε, Λεχ Πόζναν, Μπεσίκτας, ΟΦΗ

Μπενφίκα: Άλκμααρ, Μίλαν, Σέλτικ, Βικτόρια Πλζεν, Λεχ Πόζναν, Ομόνοια, ΟΦΗ, ΝΕΚ Ναϊμέγκεν

Γιουβέντους: Ρεάλ Σοσιεδάδ, Άλκμααρ, Ρεν, Φερεντσβάρος, Ομόνοια, Θέλτα, ΝΕΚ Ναϊμέγκεν, Χάποελ Μπερ Σεβά

Μίλαν: Μπενφίκα, Ολυμπιακός, Φερεντσβάρος, Σάλτσμπουργκ, Σάντερλαντ, Μπόρνμουθ, Αραράτ-Αρμενία, Λέφσκι Σόφιας

Λιόν: Μπάγερ Λεβερκούζεν, Ρεάλ Σοσιεδάδ, Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ, Άντερλεχτ, Κρίσταλ Πάλας, Γιαγκελόνια, Λίλεστρομ, Χόφενχαϊμ

Άλκμααρ: Γιουβέντους, Μπενφίκα, Ντινάμο Ζάγκρεμπ, Σπάρτα Πράγας, Στουρμ Γκρατς, Σάντερλαντ, Χάποελ Μπερ Σεβά, Αραράτ-Αρμενία

Ολυμπιακός: Μίλαν, Μαρσέιγ, Σπάρτα Πράγας, Ρεν, Γιαγκελόνια, Τσέλιε, Χόφενχαϊμ, Τορέενσε

Ρεάλ Σοσιεδάδ: Γιουβέντους, Λιόν, Βικτόρια Πλζεν, Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ, Μπόρνμουθ, Κρίσταλ Πάλας, Τορέενσε, Λίλεστρομ

Μαρσέιγ: Ολυμπιακός, Μπάγερ Λεβερκούζεν, Άντερλεχτ, Σέλτικ, Θέλτα, Στουρμ Γκρατς, Λέφσκι Σόφιας, Μπεσίκτας

Pot 2

Φερεντσβάρος: Μίλαν, Γιουβέντους, Βικτόρια Πλζεν, Σέλτικ, Τσέλιε, Λεχ Πόζναν, Τορέενσε, Χόφενχαϊμ

Βικτόρια Πλζεν: Μπενφίκα, Ρεάλ Σοσιεδάδ, Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ, Φερεντσβάρος, Γιαγκελόνια, Μπόρνμουθ, Λέφσκι Σόφιας, Λίλεστρομ

Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ: Ρεάλ Σοσιεδάδ, Λιόν, Σέλτικ, Βικτόρια Πλζεν, Λεχ Πόζναν, Θέλτα, Χάποελ Μπερ Σεβά, Μπεσίκτας

Ντινάμο Ζάγκρεμπ: Μπάγερ Λεβερκούζεν, Άλκμααρ, Άντερλεχτ, Ρεν, Στουρμ Γκρατς, Σάντερλαντ, ΝΕΚ Ναϊμέγκεν, Χάποελ Μπερ Σεβά

Σάλτσμπουργκ: Μίλαν, Μπάγερ Λεβερκούζεν, Σπάρτα Πράγας, Άντερλεχτ, Κρίσταλ Πάλας, Τσέλιε, Αραράτ-Αρμενία, Λέφσκι Σόφιας

Σέλτικ: Μαρσέιγ, Μπενφίκα, Φερεντσβάρος, Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ, Θέλτα, Ομόνοια, Μπεσίκτας, Τορέενσε

Σπάρτα Πράγας: Άλκμααρ, Ολυμπιακός, Ρεν, Σάλτσμπουργκ, Μπόρνμουθ, Κρίσταλ Πάλας, Λίλεστρομ, Αραράτ-Αρμενία

Ρεν: Ολυμπιακός, Γιουβέντους, Ντινάμο Ζάγκρεμπ, Σπάρτα Πράγας, Ομόνοια, Στουρμ Γκρατς, ΟΦΗ, ΝΕΚ Ναϊμέγκεν

Άντερλεχτ: Λιόν, Μαρσέιγ, Σάλτσμπουργκ, Ντινάμο Ζάγκρεμπ, Σάντερλαντ, Γιαγκελόνια, Χόφενχαϊμ, ΟΦΗ

Pot 3

Στουρμ Γκρατς: Μαρσέιγ, Άλκμααρ, Ρεν, Ντινάμο Ζάγκρεμπ, Τσέλιε, Μπόρνμουθ, ΟΦΗ, Χόφενχαϊμ

Λεχ Πόζναν: Μπάγερ Λεβερκούζεν, Μπενφίκα, Φερεντσβάρος, Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ, Σάντερλαντ, Κρίσταλ Πάλας, Τορέενσε, ΟΦΗ

Κρίσταλ Πάλας: Ρεάλ Σοσιεδάδ, Λιόν, Σπάρτα Πράγας, Σάλτσμπουργκ, Λεχ Πόζναν, Γιαγκελόνια, Χόφενχαϊμ, Μπεσίκτας

Μπόρνμουθ: Μίλαν, Ρεάλ Σοσιεδάδ, Βικτόρια Πλζεν, Σπάρτα Πράγας, Στουρμ Γκρατς, Θέλτα, Χάποελ Μπερ Σεβά, Λίλεστρομ

Σάντερλαντ: Άλκμααρ, Μίλαν, Ντινάμο Ζάγκρεμπ, Άντερλεχτ, Γιαγκελόνια, Λεχ Πόζναν, Λέφσκι Σόφιας, Τορέενσε

Τσέλιε: Ολυμπιακός, Μπάγερ Λεβερκούζεν, Σάλτσμπουργκ, Φερεντσβάρος, Ομόνοια, Στουρμ Γκρατς, ΝΕΚ Ναϊμέγκεν, Αραράτ-Αρμενία

Γιαγκελόνια: Λιόν, Ολυμπιακός, Άντερλεχτ, Βικτόρια Πλζεν, Κρίσταλ Πάλας, Σάντερλαντ, Αραράτ-Αρμενία, Λέφσκι Σόφιας

Ομόνοια: Μπενφίκα, Γιουβέντους, Σέλτικ, Ρεν, Θέλτα, Τσέλιε, Μπεσίκτας, ΝΕΚ Ναϊμέγκεν

Θέλτα: Γιουβέντους, Μαρσέιγ, Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ, Σέλτικ, Μπόρνμουθ, Ομόνοια, Λίλεστρομ, Χάποελ Μπερ Σεβά

Pot 4

Χόφενχαϊμ: Λιόν, Ολυμπιακός, Φερεντσβάρος, Άντερλεχτ, Στουρμ Γκρατς, Κρίσταλ Πάλας, Μπεσίκτας, ΟΦΗ

Μπεσίκτας: Μαρσέιγ, Μπάγερ Λεβερκούζεν, Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ, Σέλτικ, Κρίσταλ Πάλας, Ομόνοια, Χάποελ Μπερ Σεβά, Χόφενχαϊμ

Τορέενσε: Ολυμπιακός, Ρεάλ Σοσιεδάδ, Σέλτικ, Φερεντσβάρος, Σάντερλαντ, Λεχ Πόζναν, Αραράτ-Αρμενία, Λίλεστρομ

Χάποελ Μπερ Σεβά: Γιουβέντους, Άλκμααρ, Ντινάμο Ζάγκρεμπ, Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ, Θέλτα, Μπόρνμουθ, ΟΦΗ, Μπεσίκτας

ΝΕΚ Ναϊμέγκεν: Μπενφίκα, Γιουβέντους, Ρεν, Ντινάμο Ζάγκρεμπ, Ομόνοια, Τσέλιε, Λέφσκι Σόφιας, Αραράτ-Αρμενία

ΟΦΗ: Μπάγερ Λεβερκούζεν, Μπενφίκα, Άντερλεχτ, Ρεν, Λεχ Πόζναν, Στουρμ Γκρατς, Χόφενχαϊμ, Χάποελ Μπερ Σεβά

Λίλεστρομ: Ρεάλ Σοσιεδάδ, Λιόν, Βικτόρια Πλζεν, Σπάρτα Πράγας, Μπόρνμουθ, Θέλτα, Τορενσέ, Λέφσκι Σόφιας

Λέφσκι Σόφιας: Μίλαν, Μαρσέιγ, Σάλτσμπουργκ, Βικτόρια Πλζεν, Γιαγκελόνια, Σάντερλαντ, Λίλεστρομ, ΝΕΚ Ναϊμέγκεν

Αραράτ-Αρμενία: Άλκμααρ, Μίλαν, Σπάρτα Πράγας, Σάλτσμπουργκ, Τσέλιε, Γιαγκελόνια, ΝΕΚ Ναϊμέγκεν, Τορέενσε

