Μία σπουδαία συνάντηση είχε η Αρίνα Σαμπαλένκα κατά την περίοδο της παραμονής της στην Ελλάδα, βγάζοντας αυτή και ο σύντροφός της φωτογραφία με τον Γιώργο Καραγκούνη...

Η Αρίνα Σαμπαλένκα, μετά την κατάκτηση του US Open, βρίσκεται στην Ελλάδα και περνάει χρόνο χαλάρωσης μαζί με τον σύντροφό της Γιώργο Φραγκούλη. Η ίδια, κατά την παραμονή της στη χώρα μας, συναντήθηκε με τον Γιώργο Καραγκούνη, με τον οποίο έσπευσε να φωτογραφηθεί.

Η φωτογραφία αυτή είδε το φως της δημοσιότητας, καθώς ο Ελληνοβραζιλιάνος σύντροφός της δημοσίευσε στα προσωπικά του social media. Εκεί, ο επιχειρηματίας έγραψε «Γιώργο Καραγκούνη φίλε μου! Είσαι "θρύλος"» συνοδεύοντας τη λεζάντα με δύο emoji με την ελληνική σημαία.

Το Instagram story του Γιώργου Φραγκούλη αναδημοσίευσε ο Έλληνας "Legend".

Δείτε τη φωτογραφία

