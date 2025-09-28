Σαμπαλένκα: Συνάντηση κορυφής και φωτογράφιση με τον Καραγκούνη
Η Αρίνα Σαμπαλένκα, μετά την κατάκτηση του US Open, βρίσκεται στην Ελλάδα και περνάει χρόνο χαλάρωσης μαζί με τον σύντροφό της Γιώργο Φραγκούλη. Η ίδια, κατά την παραμονή της στη χώρα μας, συναντήθηκε με τον Γιώργο Καραγκούνη, με τον οποίο έσπευσε να φωτογραφηθεί.
Η φωτογραφία αυτή είδε το φως της δημοσιότητας, καθώς ο Ελληνοβραζιλιάνος σύντροφός της δημοσίευσε στα προσωπικά του social media. Εκεί, ο επιχειρηματίας έγραψε «Γιώργο Καραγκούνη φίλε μου! Είσαι "θρύλος"» συνοδεύοντας τη λεζάντα με δύο emoji με την ελληνική σημαία.
Το Instagram story του Γιώργου Φραγκούλη αναδημοσίευσε ο Έλληνας "Legend".
