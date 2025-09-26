To μονοπάτι τους στο τουρνουά επίδειξης "Six Kings Slam" έμαθε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, στο οποίο θα κάνει παρθενική εμφάνιση το διάστημα 15-16 και 18 Οκτωβρίου...

Στα μέσα Οκτωβρίου, ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα βρεθεί στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για να λάβει μέρος στο τουρνουά επίδειξης "Six Kings Slam". Ο Έλληνας τενίστας έμαθε τον πρώτο του αντίπαλο στη διοργάνωση, καθώς και το μονοπάτι έως τον τελικό.

Με βάση τα όσα ανακοίνωσαν οι διοργανωτές, ο 27χρονος Έλληνας θα κάνει ντεμπούτο απέναντι στον κάτοχο του τροπαίου Γιανίκ Σίνερ. Ο νικητής της μεταξύ τους αναμέτρησης θα παίξει απέναντι στον Νόβακ Τζόκοβιτς, ο οποίος έχει με περάσει με "bye" τον πρώτο γύρο.

Στην άλλη μεριά του ταμπλό οι Αλεξάντερ Ζβέρεφ και Τέιλορ Φριτζ θα παίξουν για ένα εισιτήριο στα ημιτελικά της διοργάνωσης. Ο νικητής αυτού του ματς θα θα βρεθεί απέναντι στον Κάρλος Αλκαράθ, με τον Ισπανό να έχει περάσει επίσης με "bye" τον πρώτο γύρο.

Σημειώνεται πως ο Στέφανος Τσιτσιπάς βρέθηκε στο "Six Kings Slam" αντικαθιστώντας τον τραυματία Τζακ Ντρέιπερ. Αυτό πέρα από ένα παιχνίδι επιπλέον στο καλεντάρι του θα τον κάνει κατά 1,5 εκατομμύριο δολάρια πλουσιότερο, καθώς μόνο για τη συμμετοχή του οι διοργανωτές θα του δώσουν αυτό το υπέρογκο ποσό όπως και στους υπόλοιπους αθλητές.

Εάν φτάσει μέχρι την κατάκτηση του τίτλου, στο 1.5 εκατ. δολάρια αναμένεται να προστεθούν άλλα 6 εκατ. δολάρια.

The Six Kings Slam draw is out! 🎾👑



Jannik Sinner claimed the trophy last year in Riyadh — who will take it this year? 🏆🔥 pic.twitter.com/Dc7tMYm4SM September 25, 2025

