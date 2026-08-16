Χρήστου: Η κούρσα που του χάρισε το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα (vid)
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Δείτε την τρομερή κούρσα του Απόστολου Χρήστου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Παρισίου, όπου διατήρησε τον τίτλο του πρωταθλητή με 52.27.
Ο τρομερός Απόστολος Χρήστου κατέκτησε back t back το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου στα 100μ. ύπτιο. Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης στο Παρίσι διατήρησε τον τίτλο του πρωταθλητή Ευρώπης με 52.27, τίτλο που είχε κατακτήσει πριν από δύο χρόνια στο Βελιγράδι.
Ο Χρήστου κέρδισε τον Τομάς Τσεκόν από τον Ιταλία και θα ανέβει ξανά στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου!
Δείτε την κούρσα του:
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