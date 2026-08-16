Με τα καλύτερα λόγια μίλησε για τον Χρήστο Τζόλη ο Μίκελ Αρτέτα, μετά τον θρίαμβο της Άρσεναλ ενάντια στη Μάντσεστερ Σίτι.

Ο Χρήστος Τζόλης έκανε ονειρικό ντεμπούτο με τη φανέλα της Άρσεναλ, μετρώντας δύο ασίστ στο 3-0 επί της Μάντσεστερ Σίτι για το Community Shield και αναγκάζοντας τον Μίκελ Αρτέτα να τον αποθεώσει μετά το τέλος της αναμέτρησης.

«Με έχει εντυπωσιάσει το πόσο φυσικά έχει ενσωματωθεί στο ρόστερ και το επίπεδο κατανόησης που επιδεικνύει. Είναι ένας παίκτης που παίρνει σωστές αποφάσεις όταν άλλοι θα βιάζονταν και θα έκαναν λάθη. Είναι έξυπνος, ακριβής, παίρνει τις σωστές αποφάσεις σε μικρούς χώρους και σήμερα έφτιαξε δύο γκολ», ανέφερε συγκεκριμένα ο Ισπανός προπονητής, που μάλλον νιώθει ήδη δικαιωμένος για την απόφασή του να φέρει στο Λονδίνο τον Έλληνα μεσοεπιθετικό.