Κηφισιά: Αγόρασε νέο σύγχρονο λεωφορείο
Η Κηφισά είναι έτοιμη για τη δεύτερη διαδοχική και αθροιστικά τρίτη χρονιά της σε επίπεδο Super League. Στο πλαίσιο των γενικότερων επενδύσεων που γίνονται, όπως την πολυετή συμφωνία για ένα υπερσύγχρονο προπονητικό κέντρο στα Σπάτα, πλέον το κλαμπ των Βορείων Προαστίων θα έχει το δικό του, σύγχρονο λεωφορείο για τις ανάγκες της ομάδας, όπως αρμόζει δηλαδή σε κάθε κλαμπ στο υψηλό επίπεδο.
Το λεωφορείο είναι ντυμένο στα χρώματα της ομάδας, έχει δερμάτινα καθίσματα, τραπεζάκια και τηλεόραση στο εσωτερικό για να καλύπτονται όλες οι ανάγκες του αγωνιστικού τμήματος.
«Η νέα μας προσθήκη είναι έτοιμη να ρολάρει», αναφέρει η ανάρτηση του συλλόγου με τις φωτογραφίες του νέου λεωφορείου, οι οποίες έχουν το μήνυμα: «Το ταξίδι συνεχίζεται...».
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