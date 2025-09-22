Η Μαρία Σάκκαρη έμαθε τις πιθανές αντιπάλους της και το μονοπάτι στο τουρνουά Masters του Πεκίνου, το οποίο είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί από τις 24 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Οκτωβρίου...

Στην Ασία ενόψει των αγωνιστικών της υποχρεώσεων στο Masters του Πεκίνου (24 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Οκτωβρίου) βρίσκεται η Μαρία Σάκκαρη. Η Ελληνίδα τενίστρια έμαθε τις πιθανές αντιπάλους στο 1000άρι θεσμό και το μονοπάτι της.

Η αντίπαλος της 30χρονης είναι γνωστή και δεδομένα δεν θα είναι εύκολο εμπόδιο. Για ένα εισιτήριο στο δεύτερο γύρο της διοργάνωσης, η Μαρία Σάκκαρη θα παίξει απέναντι στην Άσλιν Κρούγκερ από τις ΗΠΑ. Οι δύο τενίστριες θα συναντηθούν για πρώτη φορά στην καριέρα τους ως αντίπαλε, γεγονός που κάνει ακόμα πιο δύσκολο το πρώτο ματς της Ελληνίδας.

Εφόσον η Σάκκαρη προκριθεί στον επόμενο γύρο θα αντιμετωπίσει την Λέιλα Φερνάντες, ενώ στον τρίτο γύρο η πιο πιθανή αντίπαλος της είναι η Κόκο Γκοφ. Εάν περάσει και το... εμπόδιο της κατόχου του Roland Garros οι πιθανές τενίστριες που θα βρει απέναντί της θα είναι οι Μπένσιτς και Οσταπένκο.

