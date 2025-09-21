Σβιόντεκ: Κατέκτησε τον τίτλο στη Σεούλ με μεγάλη ανατροπή
Τον τρίτο της τίτλο της φετινή σεζόν πανηγύρισε η Ίγκα Σβιόντεκ, η οποία χρειάστηκε να πετύχει μία μεγάλη ανατροπή στον τελικό του τουρνουά της Σεούλ κόντρα στην Εκατερίνα Αλεξάντροβα, κερδίζοντάς την με 1-6, 7-6(3), 7-5.
Αυτός είναι ο 25ος τίτλος στην καριέρας της Πολωνής τενίστριας, η οποία επικράτησε για 57η φορά σε ματς της την τρέχουσα σεζόν. Μάλιστα, αυτή ήταν και η 22η νίκη της στα τελευταία 24 ματς.
Όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, η Νο.2 του κόσμου ξεκίνησε πολύ άσχημα τον τελικό. Διατηρώντας μόνο μία φορά το σερβίς της, η Σβιόντεκ είδε την αντίπαλό της να της σπάει τρεις φορές το σερβίς και να παίρνει ηχηρό προβάδισμα με 6-1.
Στο δεύτερο σετ, η 24χρονη αθλήτρια μπήκε καλύτερα πετυχαίνοντας break, ωστόσο πάρα πολύ γρήγορα η Ρωσίδα τενίστρια το πήρε πίσω (1-1). Αμφότερες κράτησαν τα σερβίς τους χωρίς ν' απειληθούν με το δεύτερο σετ να οδηγείται στο tie-break. Εκεί, η Σβιόντεκ ούσα πιο σταθερή με δύο mini breaks έκανε το 7-3 για να φέρει στα ίσα τον τελικό στον ασιατικό θεσμό.
Το τρίτο και τελευταίο σετ ξεκίνησε καλύτερα για την Αλεξαντρόβα. Η Νο.11 του κόσμου εκμεταλλεύτηκε το διπλό λάθος της Σβιόντεκ και έκανε το break στο τρίτο game (2-1). Η Πολωνή βρήκε τη λύση να πάρει πίσω το break της έτερης φιναλίστ (3-3) και το ματς συνεχίστηκε με τις δύο αθλήτριες να κλείνουν τα σερβίς τους, σβήνοντας από δύο break points η καθεμία.
Η τενίστρια. η οποία κλήθηκε να υπερασπιστεί το service game της για να μείνει στον τελικό ήταν η Αλεξαντρόβα. Η 30χρονη τενίστρια έφερε στα ίσα το σετ (5-5), ωστόσο έπειτα δέχθηκε ένα σερί 2-0 games με την Σβιόντεκ να ολοκληρώνει την ανατροπή (7-5) και να πανηγυρίζει την κατάκτηση του τίτλου.
