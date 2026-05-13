Ολυμπιακός - Κολοσσός Ρόδου 117-76: Τα highlights της αναμέτρησης
Δείτε τα highlights από την εύκολη νίκη του Ολυμπιακού κόντρα στον Κολοσσό.
Ο Ολυμπιακός επικράτησε του Κολοσσού με 117-76 στο ΣΕΦ και έκανε το 1-0 στη σειρά.
Ο Μιλουτίνοφ σημείωσε 20 πόντους για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα, ενώ ο Λαρεντζάκης πέτυχε 17 και ο Ντόρσεϊ 16π. Για τον Κολοσσό ξεχώρισε ο Κένεντι με 24 πόντους.
Δείτε τα highlights της αναμέτρησης:
@Photo credits: INTIME, INTIME SPORTS / ΚΑΜΣΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
