Δείτε τα highlights από την εύκολη νίκη του Ολυμπιακού κόντρα στον Κολοσσό.

Ο Ολυμπιακός επικράτησε του Κολοσσού με 117-76 στο ΣΕΦ και έκανε το 1-0 στη σειρά.

Ο Μιλουτίνοφ σημείωσε 20 πόντους για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα, ενώ ο Λαρεντζάκης πέτυχε 17 και ο Ντόρσεϊ 16π. Για τον Κολοσσό ξεχώρισε ο Κένεντι με 24 πόντους.