Την επίσκεψή του στο Παναθηναϊκό στάδιο το περασμένο Σαββατοκύριακο έκανε γνωστή ο Νόβακ Τζόκοβιτς, αναρτώντας σχετικές φωτογραφίες στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram...

Πλέον έχει γίνει ξεκάθαρο πως ο Νόβακ Τζόκοβιτς έχει εγκατασταθεί στην Ελλάδα, μαζί με την οικογένειά του. Αυτό το έχει εκμεταλλευτεί στο μέγιστο, κάνοντας επισκέψεις σε ιστορικούς χώρους της χώρας μας, με τον ίδιο να πηγαίνει στο Παναθηναϊκό Στάδιο.

Την επίσκεψη αυτή έκανε γνωστή ο Σέρβος τενίστας, μέσω των προσωπικών του λογαριασμών ανεβάζοντας φωτογραφίες στο Instagram. Φανερά ενθουσιασμένος, ο πρώην Νο.1 τενίστας στον κόσμο έβγαλε μερικά "κλικς" στο ιστορικό Στάδιο Αθήνας, παίρνοντας μερικές τενιστικές πόζες.

Ο ίδιος ποζάρει σαν να σερβίρει και σαν να προσπαθεί να κάνει backhand, με την τελευταίο πόζα να τον εμπνέει για το caption που συνόδευσε την δημοσίευσή του.

Όσα έγραψε ο Νόβακ Τζόκοβιτς στη δημοσίευσή του

«Λίγες (Ολυμπιακές) φωτογραφίες από το Σαββατοκύριακο. Δοκίμασα το sliding stretch backhand μου στο πιο ιστορικό αθλητικό κέντρο στον κόσμο».

Υπενθυμίζεται πως ο Νόβακ Τζόκοβιτς έχει ξεκινήσει την προετοιμασία του για το τουρνουά Masters της Σανγκάης, κάνοντας προπονήσεις στο Tatoi Club και σε άλλες εγκαταστάσεις των νοτίων προαστίων. Μάλιστα, παρευρέθηκε στο Davis Cup για να παρακολουθήσει από κοντά το ματς Τσιτσιπάς - Φονσέκα, το οποίο και έκρινε την πρόκριση στα qualifiers της διοργάνωσης.

