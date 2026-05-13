Μπράτσος: «Οι δικαιολογίες δεν βοηθούν στην αξιολόγηση»

Ο Κώστας Μπράτσος χαρακτήρισε βελτιωμένη την εικόνα του Βόλου στην ήττα από τον Άρη τονίζοντας όμως ότι η ομάδα του πλήρωσε και την αφέλειά της.

Με δηλώσεις του στα κανάλια COSMOTE, ο Κώστας Μπράτσος υποστήριξε αρχικά ότι «η εικόνα μας ήταν διαφορετική κι αυτό το έδειξε το φινάλε του αγώνα όπου χάσαμε δύο ευκαιρίες στις οποίες θα μπορούσαμε να είχαμε ισοφαρίσει. Προφανώς κόστισε ότι δεχθήκαμε γκολ μετά την ισοφάριση. Η αφέλεια, η χαρά ο ενθουσιασμός μας κράτησε πίσω νοητικά και ο αντίπαλος βρήκε φάση. Αυτό είναι ανεπίτρεπτο. Βέβαια υπό κανονικές συνθήκες, δηλαδή με βαθμολογικό κίνητρο, δεν θα γινόταν αυτό. Θα πρέπει να το αξιολογούμε σφαιρικά. Δεν μπορώ να πω ότι δεν προσπαθήσαμε ή δεν δείξαμε στοιχεία».

Ρωτήθηκε για τις πολλές απουσίες του Βόλου. «Είχαμε παίκτες σε διαφορετικές θέσεις και τα παιδιά έδειξαν ωριμότητα αλλά και προσπάθεια ανταπόκρισης σε διαφορετικούς ρόλους. Δεν είναι δικαιολογία γιατί οι δικαιολογίες δεν οδηγούν σε καλή αξιολόγηση. Δεν αμυνθήκαμε σωστά κι εκεί κρίθηκε το παιχνίδι».