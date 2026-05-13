Βόλος - Άρης 1-2: Τα highlights του αγώνα
Ο Άρης ήταν ανώτερος κι επικράτησε 2-1 στο Πανθεσσαλικό του Βόλου, ενώ αν ήταν πιο εύστοχος ο Καντεβέρε, θα μπορούσε να σημειώσει περισσότερα γκολ.
Στο 21' ο Χόνγκλα με θαυμάσιο σουτ άνοιξε το σκορ για τον Άρη και στη συνέχεια ο Καντεβέρε είχε δύο δοκάρια, το πρώτο με τρομερή έμπνευση, μία χαμένη ευκαιρία σε κενή εστία κι ένα χαμένο τετ α τετ, ενώ υποδείχθηκε σε θέση οφσάιντ.
Στο 54' ισοφάρισε ο Λάμπρου μ' εξαιρετικό σουτ, όμως, με τη σέντρα έγινε το 1-2, με αυτογκόλ του Τριανταφύλλου, έπειτα από γύρισμα του Γιαννιώτα και το σκορ έμεινε έως το τέλος.
