Τα γκολ και οι καλύτερες φάσεις της νίκης του Άρη με 2-1 επί του Βόλου.

Ο Άρης ήταν ανώτερος κι επικράτησε 2-1 στο Πανθεσσαλικό του Βόλου, ενώ αν ήταν πιο εύστοχος ο Καντεβέρε, θα μπορούσε να σημειώσει περισσότερα γκολ.

Στο 21' ο Χόνγκλα με θαυμάσιο σουτ άνοιξε το σκορ για τον Άρη και στη συνέχεια ο Καντεβέρε είχε δύο δοκάρια, το πρώτο με τρομερή έμπνευση, μία χαμένη ευκαιρία σε κενή εστία κι ένα χαμένο τετ α τετ, ενώ υποδείχθηκε σε θέση οφσάιντ.

Στο 54' ισοφάρισε ο Λάμπρου μ' εξαιρετικό σουτ, όμως, με τη σέντρα έγινε το 1-2, με αυτογκόλ του Τριανταφύλλου, έπειτα από γύρισμα του Γιαννιώτα και το σκορ έμεινε έως το τέλος.

Τα highlights του αγώνα