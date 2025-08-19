Η Μαρία Σάκκαρη αντιμετώπισε πολλά προβλήματα απέναντι στην Ντόνα Βέκιτς και μοιραία γνώρισε την ήττα με 6-2, 6-3 στον 1ο γύρο στο 500άρι τουρνουά στο Μοντερέι του Μεξικού.

H Μαρία Σάκκαρη θα ταξιδέψει από το Μεξικό στη Νέα Υόρκη για το US Open με μια προβληματική εμφάνιση κι έναν ακόμα πρόωρο αποκλεισμό, αυτή τη φορά από τη φίλη της Ντόνα Βέκιτς με 6-2, 6-3 στο 500άρι τουρνουά στο Μοντορέι.

Με εκλάμψεις στο παιχνίδι της μόνο στο 2ο σετ, η Σάκκαρη δεν τα κατάφερε απέναντι στην 29χρονη παίκτρια από την Κροατία, που είχε ουσία στο παιχνίδι της (5/8 break points), ιδιαίτερα στα κρίσιμα σημεία του 2ου σετ, όταν η Σάκκαρη πήρε το προβάδισμα.

Κακή εκκίνηση και 0-1

To ξεκίνημα ήταν κακό για τη Σάκκαρη, δέχθηκε break στο πρώτο της service game, με τη Βέκιτς να διατηρεί το δικό της service για το 2-0, με love game, να φθάνει σε δεύτερο διαδοχικό break, και σε 11 λεπτά και με επιμέρους σκορ 11-4 στους πόντους, να προηγείται με 3-0.

Στο 4o game η Σάκκαρη είχε έξι ευκαιρίες να πετύχει break, δεν τα κατάφερε, με τη Βέκιτς να ξεφεύγει με 4-0. Ακολούθησαν τρία διαδοχικά love game, τα δύο από τη Σάκκαρη, με τη Βέκιτς να φθάνει στο 5-2 και να σερβίρει για το σετ, η Κροάτισσα έφθασε σε τριπλό set point και στη 2η ευκαιρία το κατέκτησε με 6-2.

Πήρε το προβάδισμα, όμως δεν είχε συνέχεια

Το 2ο σετ άρχισε με «βροχή» από break, δύο από κάθε παίκτρια, με τη Σάκκαρη να ισοφαρίζει σε 1-1 και 2-2. Η 30χρονη Ελληνίδα ανέβασε ρυθμό στο 5ο game, κι αφού «έσβησε» break point, προσπέρασε με 3-2.

Όμως η Βέκιτς είχε αντίδραση, ισοφάρισε σε 3-3 και στη συνέχεια με winner έφθασε στο 5ο break στο παιχνίδι, ανακτώντας το προβάδισμα με 4-3.

Με δύo winners μετά το 40-40 η Βέκιτς έκανε το 5-3 κι έχοντας πάρει ξανά και το ψυχολογικό αβαντάζ, στο 1ο match point που δημιούργησε, έκλεισε το σετ με 6-3 και μαζί την πρόκριση στον επόμενο γύρο.