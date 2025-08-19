H Σβιόντεκ πρωταθλήτρια στο Σινσινάτι κι έφυγε για τη Νέα Υόρκη (vids)

H Ίγκα Σβιόντεκ νίκησε την Τζασμίν Παολίνι με 7-5, 6-4 κι έγινε πρωταθλήτρια για πρώτη φορά στο Σινσινάτι, με το US Open να ακολουθεί.

Η Ίγκα Σβιόντεκ ήταν το φαβορί απέναντι στην Τζασμίν Παολίνι στον τελικό του WTA 1000 στο Σινσινάτι και το απέδειξε, επικράτησε με 7-5, 6-4 κατακτώντας τον τίτλο, πριν ταξιδέψει στη Νέα Υόρκη για το US Open.

H 24χρονη παίκτρια από την Πολωνία κατέκτησε τον 24ο τίτλο της και 11ο σε WTA 1000, σε 30 συνολικά τελικούς στην καριέρα της, έγινε πρωταθλήτρια για πρώτη φορά στο Σινσινάτι και παράλληλα ξεπέρασε την Κόκο Γκοφ στο Νο.2 της παγκόσμιας κατάταξης.

Έφθασε στις 49 νίκες μέσα στο 2025, έχοντας επικρατήσει στα 14 από τα τελευταία 15 παιχνίδια της, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και οι επτά νίκες της στον δρόμο κατάκτησης του Wimbledon.

Aπό την πλευρά της η Τζασμίν Παολίνι δεν μπόρεσε να αποφύγει την 6η ήττα σε ισάριθμα παιχνίδια απέναντι στην Ίγκα Σβιόντεκ, αν και ήταν ανταγωνιστική.

Η Ιταλίδα προηγήθηκε 3-0 στο 1ο σετ, όμως η Σβιόντεκ προσπέρασε με 5-3, η Παολίνι ισοφάρισε σε 5-5, σώζοντας set point στο 10ο game, όμως δεν απέφυγε το break στο 12ο game, με τη Σβιόντεκ να φθάνει στο 7-5.

Η Παολίνι έβαλε δύσκολα στην αντίπαλό της και στο 2ο σετ, είχε απαντήσεις στα δύο break που δέχθηκε, η Σβιόντεκ με το 3ο break στο σετ έκανε το 4-3, στο 8ο game είχε τις λύσεις μετά το 15-40, φθάνοντας στο 5-3 και σερβίροντας για τον τίτλο στο 10o game, τον κατέκτησε, κλείνοντας τον τελικό με άσο για το 6-4.