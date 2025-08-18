Δεκαέξι ζευγάρια θα πάρουν μέρος στο μεικτό διπλό στο US Open, με τον τίτλο να φέρνει και έπαθλο ενός εκατομμυρίου δολαρίων!

Σε εξέλιξη βρίσκονται ήδη οι αγώνες των προκριματικών στα απλά ανδρών και γυναικών στο US Open, η κλήρωση θα γίνει την Πέμπτη (21/8), όμως πριν από αυτή θα προηγηθεί το μεικτό διπλό που αρχίζει την Τρίτη (19/8).

Οι διοργανωτές επέλεξαν το μεικτό διπλό να γίνει πριν από την έναρξη των κυρίως ταμπλό, θέλοντας να του προσδώσει μεγαλύτερη προβολή. Οι αγώνες του θα γίνουν το διήμερο 19 και 20 Αυγούστου και το ζευγάρι που θα κατακτήσει τον τίτλο θα κερδίσει το έπαθλο ενός εκατομμυρίου δολαρίων!

Συνολικά 16 ζευγάρια δήλωσαν συμμετοχή σε αυτό κι ανάμεσά τους βρίσκονται τόσο ο Κάρλος Αλκαράθ, όσο και ο Γιάνικ Σίνερ, που αναμετρώνται στον τελικό του Masters στο Σινσινάτι.

The US Open Mixed Doubles Championship draw is set! pic.twitter.com/FntRmId9R0 August 17, 2025

Από το ζευγάρι του τελικού γυναικών στο Σινσινάτι, η Ιγκα Σβιόντεκ θα πάρει μέρος στο μεικτό διπλό, σε αντίθεση με την Τζασμίν Παολίνι, που απέσυρε τη συμμετοχή της.