Με μία εκπληκτική εμφάνιση η Έλενα Ριμπάκινα υπέταξε την Αρίνα Σαμπαλένκα με 6-1, 6-4 και προκρίθηκε στα ημιτελικά του τουρνουά στο Σινσινάτι.

Η Έλενα Ριμπάκινα, στα προημιτελικά του ταμπλό γυναικών στο Σινσινάτι, κυριάρχησε της Αρίνα Σαμπαλένκα και με 6-1, 6-4 πήρε την πρόκριση στα ημιτελικά του θεσμού.

Η Καζάκα αναμφίβολα θύμισε εμφανίσεις της από τα παλιά και απέναντι στη Νο.1 του κόσμου έκανε σεμιναριακή ματς για να πάρει μία σημαντική πρόκριση. Με αυτή τη νίκη η νεαρή αθλήτρια πέταξε εκτός τουρνουά την κάτοχο του τίτλου στην περυσινή εκδοχή της διοργάνωσης.

Όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, η Έλενα Ριμπάκινα στο πρώτο σετ δεν άφησε κανένα περιθώριο στην αντίπαλο της. Επιτρέποντας να πάρει μόνο ένα game, πήρε το προβάδισμα στον προημιτελικό χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα (6-1).

Αντίστοιχα στο δεύτερο είχε και πάλι το πάνω χέρι, ωστόσο η Αρίνα Σαμπαλένκα εμφανίστηκε πιο ανταγωνιστική. Ένα break έκανε τη διαφορά και με 6-4 η Καζάκα διπλασίασε τα σετ της για να πανηγυρίσει τη νίκη και συνάμα την πρόκριση.

Στα ημιτελικά του Σινσινάτι κόντρα στην Σβιόντεκ

Λίγο νωρίτερα η Ίγκα Σβιόντεκ πήρε ακόμη μία νίκη, φτάνοντας μία επικράτηση πριν τις 50 στη φετινή σεζόν. Η Πολωνή τενίστρια επικράτησε με straight sets της Άνα Καλίνσκαγια με 6-3, 6-4 και έλαβε μέρος σε έναν ακόμη ημιτελικό μέσα στη σεζόν.

Εκεί, θ' αντιμετωπίσει την Έλενα Ριμπάκινα για ένα εισιτήριο στο τουρνουά του Σινσινάτι, πριν τις υποχρεώσεις τους στο Grand Slam της Αμερικής, το US Open (24/8 - 7/9).