Ο Στέφανο Βούκοφ, πρώην προπονητής της Έλενα Ριμπάκινα, ο οποίος είχε τιμωρηθεί για κακοποιητική συμπεριφορά, μπορεί να επιστρέψει πλέον στα court με την WTA να άρει την ετήσια απαγόρευσή.

Η έφεση του Στέφανο Βούκοφ για την τιμωρία του, αναφορικά με τις κατηγορίες για κακοποιητική συμπεριφορά, ήταν επιτυχημένη και πλέον αναμένεται να επιστρέψει στα court, όπως επιβεβαίωσε η WTA.

Ο πρώην προπονητής της Έλενα Ριμπάκινα, ο οποίος συνεχίζει να βρίσκεται στο περιβάλλον της Καζάκας τενίστριας, είχε τιμωρηθεί για παραβίαση του Κώδικα Δεοντολογίας της Ομοσπονδίας. Ο ίδιος, στο φετινό Roland Garros, κατέθεσε έφεση με την ακρόασή του να πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια του Wimbledon. Το αποτέλεσμα των παραπάνω ήταν η άρση της τιμωρίας του.

Μάλιστα, όπως έκανε γνωστό η WTA μέσω του Athletic, ο πρώην προπονητής της Ριμπάκινα μπορεί πλέον να διαπιστευθεί κανονικά χωρίς περιορισμούς. Έγινε δε ξεκάθαρο πως δεν πρόκειται να δημοσιοποιηθούν παραπάνω λεπτομέρειες ελέω απορρήτου.

Το χρονικό της τιμωρίας

Την περυσινή σεζόν, η Έλενα Ριμπάκινα χωρίς να ταλαιπωρείται από κάποιο τραυματισμό δήλωνε τη μία απόσυρση μετά την άλλη από τα τουρνουά του Tour. Το γεγονός αυτό προκάλεσε πολλά ερωτηματικά με τα ρεπορτάζ από τη χώρα της να κάνουν γνωστό πως η τενίστρια είχε καταγγείλει τον Στέφανο Βούκοφ, με τον οποίο είχαν διακόψει τη συνεργασίας τους.

Παρά την στάση της Καζάκας τενίστριας η συμπεριφορά του Βούκοφ ήταν τέτοια, η οποία την ανάγκασε να απευθυνθεί στην WTA με σκοπό να διασφαλίσει την ασφάλειά της. Εκείνη την περίοδο ρεπορτάζ του εξωτερικού ανέφεραν περιστατικά πίεσης του Κροάτη με πάρα πολλά μηνύματα και σκηνικά παρακολούθησης.

Οι καταγγελίες αυτές δεν πέρασαν στα... ψηλά και τον Ιανουάριο του 2025 αποφασίστηκε η τιμωρία ετήσιας απομάκρυνσης από τα court στον Στέφανο Βούκοφ. Μάλιστα, την περίοδο που έγινε γνωστή η τιμωρία ο πρώην προπονητής της Ριμπάκινα βρισκόταν στην Αυστραλία για το πρώτο χρονικά Grand Slam της σεζόν, με τους διοργανωτές να του απαγορεύουν την είσοδο.

Η επιστροφή στο προσκήνιο και η σχέση με τη Ριμπάκινα

Παρά τις τιμωρίες, τις καταγγελίες και τα όσα έχουν συμβεί στο παρελθόν, Βούκοφ και Ριμπάκινα εξακολουθούν να βρίσκονται κοντά, όπως είχε δηλώσει ο νυν προπονητής της τενίστριας τον περασμένο Φεβρουάριο.

Το γεγονός αυτό δεν έχει αρνηθεί η κάτοχος του φετινού τουρνουά στο Στρασβούργο, αποκαλύπτοντας στο Roland Garros πως ο Βούκοφ την βοηθούσε σε προπονητικό κομμάτι ανάμεσα στις διοργανώσεις.

Αυτή την εβδομάδα, η Έλενα Ριμπάκινα συμμετέχει στο τουρνουά του Σινσινάτι. Ως Νο.9 του ταμπλό αναμένεται να αντιμετωπίσει τη Ρενάτα Ζαρασούα από το Μεξικό στον δεύτερο γύρο.