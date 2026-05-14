Η εθνική Γαλλίας ανακοίνωσε την αποστολή για το Παγκόσμιο Κύπελλο μέσα από ένα ευρηματικό βίντεο στα social media.

Με ένα ευρηματικό βίντεο επέλεξε να ανακοινώσει η Γαλλία την αποστολή που θα ταξιδέψει στα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026. Ο Ντιντιέ Ντεσάν επέλεξε 26 ποδοσφαιριστές για να εκπροσωπήσουν τα χρώματα της πατρίδας του στο προσεχές Μουντιάλ, με ορισμένες εκπλήξεις.

Η μεγαλύτερη εξ αυτών αφορά την απουσία του Εντουαρντό Καμαβινγκά, ο οποίος πλήρωσε την κάκιστη σεζόν που διανύει με τη Ρεάλ Μαδρίτης κι έμεινε εκτός πλάνων. Εκτός αποστολής παράλληλα έμεινε κι ένας ηγέτης τα τελευταία χρόνια των Μπλε. Ο λόγος για τον Αντουάν Γκριεμζάν, ο οποίος αυτή τη φορά δεν θα παραστεί σε Παγκόσμιο Κύπελλο.

Η αποστολή της Γαλλίας

Τερματοφύλακες

Μάικ Μενιάν, Μπράις Μάμπα, Ρίμπιν Ρίσερ

Αμυντικοί

Μάλο Γκουστό, Μαξέν Λακρουά, Ζιλ Κουντέ, Λούκας Ντιν, Ιμπραχίμα Κονατέ, Γουίλιαμ Σαλιμπά, Νταγιό Ουπαμεκανό, Λούκας Ερναντές, Τεό Ερναντές

Μέσοι

Ράιαν Τσέρκι, Ορελιέν Τσουαμενί, Αντριέν Ραμπιό, Ενγκολό Καντέ, Μανιέ Αλιούς, Μανού Κονέ, Γουόρεν Ζαΐρ-Εμερί

Επιθετικοί

Ουσμάν Ντεμπελέ, Μπράντλεϊ Μπαρκολά, Ζαν-Φιλίπ Ματετά, Μάρκους Τουράμ, Ντεζιρέ Ντουέ, Κιλιάν Μπαπέ, Μάικλ Ολίσε