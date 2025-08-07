Σαμπαλένκα: «Έκανα περπάτημα σε διάδρομο με μαγιό και σαγιονάρες»

Η Άρινα Σαμπαλένκα μίλησε με ειλικρίνεια για την ανάγκη να αποσυμπιεστεί ψυχικά μετά τις διαδοχικές ήττες σε Roland Garros και Wimbledon, αποκαλύπτοντας πως πέρασε μία εβδομάδα διακοπών χωρίς καμία σχεδόν προπόνηση παρά μόνο έναν 30λεπτο περίπατο με μαγιό και σαγιονάρες.

Η Νο 1 του κόσμου απέσυρε την παρουσία της από το WTA 1000 του Μόντρεαλ, επικαλούμενη κούραση, και προτίμησε μερικές ημέρες ξεκούρασης πριν τη μεγάλη πρόκληση της Νέας Υόρκης.

Η Άρινα Σαμπαλένκα αποφάσισε να μην συμμετάσχει στο Canadian Open του Μόντρεαλ (WTA 1000), επιλέγοντας αντίθετα να ξεκουραστεί πλήρως. Η απόφασή της έρχεται μετά από μία απαιτητική αγωνιστική περίοδο, συμπεριλαμβανομένων της ήττας της στον τελικό του Roland Garros και της απογοητευτικής ήττας με την Αμάντα Ανισίμοβα στα ημιτελικά του Wimbledon.

Σωματικά ανθεκτική, αλλά ψυχικά πιεσμένη, αποφάσισε να κάνει ένα βήμα πίσω. Παρέκαμψε το WTA 1000 του Μόντρεαλ και πήρε σχεδόν δέκα μέρες αποχής, μακριά από αγώνες και απαιτήσεις, πριν επιστρέψει στο τουρνουά του Σινσινάτι. Αυτό θα είναι και το τελευταίο μεγάλο τεστ πριν την υπεράσπιση του τίτλου της στο US Open.

Στο περιθώριο του Western & Southern Open, μίλησε ανοιχτά για την ανάγκη της να κάνει ένα restart:

«Η σεζόν ήταν πολύ έντονη. Δεν μπορείς να είσαι στο 100% κάθε μέρα. Πέρασα 7-8 μέρες μακριά από όλα. Ήταν υπέροχες. Τώρα νιώθω έτοιμη και ξεκούραστη.

Έκανα μόνο μία ‘προπόνηση’. Περπάτημα σε διάδρομο, 30 λεπτά, με μαγιό και σαγιονάρες. Ήταν το πιο… επαγγελματικό που έκανα!.

Προσπαθούμε να διαχειριστούμε καλύτερα την ενέργεια. Το πρόγραμμα είναι πολύ φορτωμένο».