Το Περιστέρι ανανέωσε τη συνεργασία του με τον Κώστα Παπαδάκη για έναν χρόνο.

Το Περιστέρι ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας του με τον Κώστα Παπαδάκη για ακόμα έναν χρόνο.

Την πρώτη του χρονιά (2025-2026) στην ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου μέτρησε 12 αγώνες της κανονικής διάρκειας της Stoiximan GBL με 5.57 πόντους ανά αγώνα και 1.83 ριμπάουντ, σε 12.31 λεπτά συμμετοχής και στο FIBA Europe Cup έπαιξε σε 5 παιχνίδια έχοντας 3.6 πόντους ανά αγώνα, 1.2 ριμπάουντ και 1 ασίστ σε 13.2 λεπτά συμμετοχής.

Η ανακοίνωση

«Η ΚΑΕ Περιστέρι ανακοινώνει την ανανέωση του συμβολαίου του Κώστα Παπαδάκη για έναν ακόμη χρόνο (2026-2027).

Ο 28χρονος γκαρντ θα συνεχίσει να φοράει την φανέλα του Συλλόγου ενισχύοντας με την παρουσία του την περιφερειακή γραμμή της ομάδας, προκειμένου το Περιστέρι να υλοποιήσει τους στόχους του τη νέα σεζόν.

Στην πρώτη του χρονιά (2025-2026) στην ομάδα ο Κώστας Παπαδάκης σε 12 αγώνες της κανονικής διάρκειας της Stoiximan GBL είχε 5.57 πόντους ανά αγώνα και 1.83 ριμπάουντ, σε 12.31 λεπτά συμμετοχής.

Στα playoffs της Stoiximan GBL σε δυο αναμετρήσεις με τον ΠΑΟΚ δεν σκόραρε στον πρώτο αγώνα στη Θεσσαλονίκη έχοντας 1 ριμπάουντ σε 8.02 λεπτά συμμετοχής, ενώ στο δεύτερο παιχνίδι στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου» με τον ΠΑΟΚ αγωνίστηκε για 12.23 λεπτά και δεν σκόραρε, ενώ είχε 1 ριμπάουντ και 1 ασίστ.

Στο FIBA Europe Cup έπαιξε σε 5 παιχνίδια έχοντας 3.6 πόντους ανά αγώνα, 1.2 ριμπάουντ και 1 ασίστ σε 13.2 λεπτά συμμετοχής».