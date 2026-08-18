Το ενδιαφέρον του ΑΠΟΕΛ για τον Λορέν Μορόν είναι δεδομένο αλλά με τα τωρινά οικονομικά δεδομένα δεν μπορεί να προχωρήσει…

Το ενδεχόμενο πώλησης του Λορέν Μορόν δεν έχει αποκλειστεί υπό την προϋπόθεση λήψης ικανοποιητικής οικονομικής πρότασης. Ο Ισπανός επιθετικός έχει ένα από τα μεγαλύτερα συμβόλαια, ο Άρης έχει στην κορυφή της επίθεσης τους Ράφα Μιρ, Τίνο Καντεβέρε και Κριστιάν Κουαμέ, γι’ αυτόν τον λόγο δεν είναι αρνητικός σε κάθε σχετική συζήτηση. Δημοσιεύματα στην Κύπρο ανέφεραν τις προηγούμενες ημέρες ότι ο ΑΠΟΕΛ εξέφρασε ενδιαφέρον για τον Ισπανό επιθετικό καθώς επίσης και ότι μπήκε σε διαδικασία διαπραγματεύσεων με τον Άρη.

Η αλήθεια είναι ότι ο ΑΠΟΕΛ δεν παρουσίασε οικονομικά δεδομένα τα οποία θα μπορούσαν να αποτελέσουν τη βάση μιας διαπραγμάτευσης. Στον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του, ο Λορέν Μορόν θα εισπράξει ένα ποσό περί του ενός εκατομμυρίου ευρώ και ο ΑΠΟΕΛ – σε πρώτη φάση – μπορεί να καλύψει ένα ποσό μεταξύ 200.000 και 300.000 ευρώ. Για να ανοίξει ο Άρης το κεφάλαιο «Μορόν» θα πρέπει να αποζημιωθεί και επ’ ουδενί να καλύψει μέρος του συμβολαίου του. Κατ’ επέκταση, αυτή τη στιγμή δεν τίθεται ουσιαστικό θέμα με τον Λορέν Μορόν. Εκτός κι αν προκύψει ουσιαστική πρόταση η οποία θα συμβαδίζει με τις προϋποθέσεις που έχει θέσει ο Άρης.