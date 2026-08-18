Άρης: Ο ΑΠΟΕΛ θέλει τον Μορόν αλλά… δεν μπορεί
Το ενδεχόμενο πώλησης του Λορέν Μορόν δεν έχει αποκλειστεί υπό την προϋπόθεση λήψης ικανοποιητικής οικονομικής πρότασης. Ο Ισπανός επιθετικός έχει ένα από τα μεγαλύτερα συμβόλαια, ο Άρης έχει στην κορυφή της επίθεσης τους Ράφα Μιρ, Τίνο Καντεβέρε και Κριστιάν Κουαμέ, γι’ αυτόν τον λόγο δεν είναι αρνητικός σε κάθε σχετική συζήτηση. Δημοσιεύματα στην Κύπρο ανέφεραν τις προηγούμενες ημέρες ότι ο ΑΠΟΕΛ εξέφρασε ενδιαφέρον για τον Ισπανό επιθετικό καθώς επίσης και ότι μπήκε σε διαδικασία διαπραγματεύσεων με τον Άρη.
Η αλήθεια είναι ότι ο ΑΠΟΕΛ δεν παρουσίασε οικονομικά δεδομένα τα οποία θα μπορούσαν να αποτελέσουν τη βάση μιας διαπραγμάτευσης. Στον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του, ο Λορέν Μορόν θα εισπράξει ένα ποσό περί του ενός εκατομμυρίου ευρώ και ο ΑΠΟΕΛ – σε πρώτη φάση – μπορεί να καλύψει ένα ποσό μεταξύ 200.000 και 300.000 ευρώ. Για να ανοίξει ο Άρης το κεφάλαιο «Μορόν» θα πρέπει να αποζημιωθεί και επ’ ουδενί να καλύψει μέρος του συμβολαίου του. Κατ’ επέκταση, αυτή τη στιγμή δεν τίθεται ουσιαστικό θέμα με τον Λορέν Μορόν. Εκτός κι αν προκύψει ουσιαστική πρόταση η οποία θα συμβαδίζει με τις προϋποθέσεις που έχει θέσει ο Άρης.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.