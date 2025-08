Το US Open τινάζει την μπάνκα στον αέρα και το 2025, με αυξημένα συνολικά χρηματικά έπαθλα κατά 20% σε σχέση με πέρυσι τα οποία αγγίζουν τα 90 εκατομμύρια δολάρια.

Το US Open ανεβάζει για ακόμη μία φορά τον πήχη, ανακοινώνοντας συνολικά χρηματικά έπαθλα που αγγίζουν τα 90 εκατομμύρια δολάρια, καταγράφοντας αύξηση 20% σε σχέση με το περσινό ποσό των 75 εκατομμυρίων. Οι νικητές των μονών, σε άνδρες και γυναίκες, θα φύγουν από τη Νέα Υόρκη με 5 εκατομμύρια δολάρια έκαστος, δηλαδή το μεγαλύτερο έπαθλο στην ιστορία των Grand Slam.

Οι διοργανωτές του τελευταίου major της χρονιάς παρουσίασαν έναν εντυπωσιακό οικονομικό απολογισμό που τονίζει τον σταθερά πρωτοποριακό χαρακτήρα του τουρνουά. Το US Open διαχρονικά επιδιώκει να ηγείται στις οικονομικές απολαβές των αθλητών και, φέτος, το αποδεικνύει περίτρανα.

Οι φιναλίστ θα λάβουν από 2,5 εκατομμύρια δολάρια, ενώ οι ημιφιναλίστ θα εισπράξουν 1,26 εκατομμύρια, ποσά που αντικατοπτρίζουν τη γενναιόδωρη προσέγγιση του τουρνουά στην ανταμοιβή των κορυφαίων. Σημαντικό στοιχείο αποτελεί το γεγονός ότι οι μεγαλύτερες αυξήσεις εστιάζονται στα ανώτερα επίπεδα, σε αντίθεση με τις προηγούμενες χρονιές όπου προτεραιότητα δινόταν στα αρχικά στάδια.

Ωστόσο, θετικές είναι και οι αλλαγές στα κατώτερα επίπεδα του ταμπλό. Το ποσό που θα διανεμηθεί μόνο στους αθλητές των προκριματικών ανέρχεται στα 8 εκατομμύρια δολάρια, αυξημένο κατά 10% σε σχέση με το 2024. Η ενίσχυση αυτή θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς στηρίζει παίκτες που αγωνίζονται εκτός προβολής και με μικρότερη χρηματοδότηση.

Δεν έλειψαν και τα γενναιόδωρα μπόνους στα διπλά. Οι πρωταθλητές στα διπλά ανδρών και γυναικών, αλλά και στο μεικτό, θα μοιραστούν από ένα εκατομμύριο δολάρια ανά κατηγορία. Αξιοσημείωτο είναι ότι το φετινό μεικτό διπλό δεν θα έχει παραδοσιακή μορφή. Θα διεξαχθεί ως διήμερο τουρνουά επίδειξης, με τη συμμετοχή των κορυφαίων παικτών του κόσμου.

