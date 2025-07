Η Μαρία Σάκκαρη ηττήθηκε στο δεύτερο γύρο του τουρνουά στο Μόντρεαλ με 7-5, 6-4 από την Τζέσικα Πεγκούλα και γνώρισε τον αποκλεισμό από τον θεσμό στον Καναδά.

Η Μαρία Σάκκαρη είδε την πορεία της στο Μόντρεαλ να σταματάει από την κάτοχο του τίτλου! Η Τζέσικα Πεγκούλα επικράτησε της Ελληνίδας με 7-5,. 6-4 στο πλαίσιο του δεύτερου γύρου στο τουρνουά της πόλης του Καναδά.

Έχασε πέντε set points και δέχθηκε ανατροπή από το 5-3

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τη Μαρία Σάκκαρη στη θέση σερβίς να παίρνει προβάδισμα στο σετ (1-0). Στο αμέσως επόμενο game βρήκε δύο ευκαιρίες για break, αλλά η Τζέσικα Πεγκούλα διατήρησε το σερβίς της (1-1).

Ό,τι δεν κατάφερε να κάνει η Σάκκαρη, το έπραξε η Αμερικανίδα με αποτελεσματικότητα. Στην πρώτη ευκαιρία για... σπάσιμο στο σερβίς της Ελληνίδας, πήρε προβάδισμα το οποίο διεύρυνε με ένα hold (3-1). Σε αυτό έβγαλε αντίδραση η Νο.72 του κόσμου, η οποία με 4-0 σερί games έφτασε μία... ανάσα από την κατάκτηση του σετ.

Στο 9ο game η Πεγκούλα έκανε νέο break (5-4) και στη συνέχεια έσβησε πέντε set points για να φέρει στα ίσα το σετ (5-5). Ο ρυθμός της Νο.4 του ταμπλό, μετά το σώσιμο του σετ ήταν εξαιρετικό και με 2-0 σερί πήρε προβάδισμα στην αναμέτρηση με 7-5.

Call her Jessie Cool 😮‍💨🧊



July 30, 2025

Η Σάκκαρη δεν βρήκε αντίδραση στα δύο breaks της Πεγκούλα

Το δεύτερο σετ ξεκίνησε ιδανικά για την Τζέσικα Πεγκούλα. Η κάτοχος του τίτλου έκανε break στο πρώτο service game της Σάκκαρη (1-0), το οποίο στη συνέχεια εκμεταλλεύτηκε με ένα hold (2-0).

Rally of the tournament between Sakkari and Pegula in Montreal!

Η Νο.3 του ταμπλό έπραξε παρόμοια και στο πέμπτο game, διευρύνοντας το προβάδισμά της στα τρία game (4-1). Η Ελληνίδα, τότε, πήρε πίσω το ένα break (4-2), μειώνοντας στο ελάχιστο τη διαφορά (4-3).

Η Πεγκούλα διατήρησε το σερβίς της στη συνέχεια (5-3) και η Σάκκαρη επίσης (5-4). Έτσι, η Νο.4 του κόσμου βρέθηκε να σερβίρει για να κατακτήσει το σετ και να πάρει τη νίκη. Εκεί παρά το γεγονός ότι η 30χρονη τενίστρια βρήκε break point, η Αμερικανίδα έβαλε τέλος στην υπόθεση νίκη και διπλασίασε με 6-4 τα σετ της.