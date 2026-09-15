Η Τραμπζονσπόρ βρίσκεται εδώ και καιρό σε αναζήτηση προπονητή, με την διοίκηση της ομάδας να είναι διατεθιμένη να... κλέψει τον τεχνικό της Λουντογκόρετς, Τόμας Ρέις.

Η Τραμπζονσπόρ των Μοχάμεντ Σαλάχ και Φαμπίνιο βρίσκεται σε αναζήτηση προπονητή, μετά την απομάκρυνση του Φατίχ Τέκε, ο οποίος αποφάσισε να παραιτηθεί, αφού δεν καταφέρε να πάρει την πρόκριση για τη League Phase του Europa League, με την ομάδα να «υποβαθμίζεται» στην τελική φάση του Conference League.

Ο σύλλογος από την Τραπεζούντα ψάχνει μανιωδώς για τον άνθρωπο που θα αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ομάδας, με τους ανθρώπους στην διοίκηση να είναι διατεθιμένοι να πληρώσουν πολλά λεφτά για να βρουν τον κατάλληλο διάδοχο, αλλά και να... κλέψουν.

Συγκεκριμένα, δημοσιεύματα από την Τουρκία αναφέρουν πως ο πρόεδρος του συλλόγου έχει κάνει προσφορά στον προπονητή της Λουντογκόρετς, Τόμας Ρέις. Μάλιστα ο ισχυρός άνδρας της Τραμπζονσπόρ φαίνεται να έχει στείλει το ιδιωτικό του jet στην Βουλγαρία, συνοδεία του αντιπροέδρου, Ιμπραήμ Σαχινκάγια, με σκοπό να πείσουν τον πρώην τεχνικό της Σαμσουνσπόρ να δεχτεί την ελκυστική πρόταση του προέδρου και να αναλάβει το τιμόνι της ομάδας.

ÖZEL | Trabzonspor Başkan Yardımcısı İbrahim Şahinkaya, Thomas Reis'i getirmek için Bulgaristan'a gitti! https://t.co/kx3CNcdAje — Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) September 15, 2026

Ο Γερμανός προπονητής έφτασε στην Λουντογκόρετς μόλις πριν από δύο μήνες και έχει προπονήσει 11 αγώνες, μετρώντας 7 νίκες, 3 ισοπαλίες και 1 ήττα, συγκεντρώνοντας 2,18 βαθμούς ανα παιχνίδι.