ΠΑΟΚ: Εκτός αποστολής για τον αγώνα κυπέλλου ο Γίρι Παβλένκα
Ένα πρόβλημα της τελευταίας στιγμής προέκυψε για τον Αλέσιο Λίσι στην προπόνηση με την οποία ολοκληρώθηκε η μίνι προετοιμασία για τον αγώνα κυπέλλου του ΠΑΟΚ αντίπαλο τον Ατρόμητο στο Περιστέρι.
Ο Γίρι Παβλένκα αισθάνθηκε ενοχλήσεις στον τετρακέφαλο, εξαιτίας ενός χτυπήματος που δέχθηκε στο τοπικό ντέρμπι με τον Άρη και έτσι έμεινε εκτός αποστολής. Μαζί του και οι γνωστοί απόντες Μεϊτέ , Γιαννούλης , Σαρρής και Τσάλοφ που ακολούθησαν θεραπευτική αγωγή, και οι Ντεσπόντοφ , Λουσέ και Χατζηδιάκος που συνέχισαν το ατομικό τους πρόγραμμα. Στην Αθήνα δεν θα ταξιδέψει το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα του ΠΑΟΚ Σιμόν Μπανζά.
Την αποστολή του Δικεφάλου αποτελούν οι:
Τσιφτσής, Μοναστηρλής, Νικολακούλης, Κένι, Κοσίδης, Κόστα, Ελουστόντο, Μιχαηλίδης, Μπαταούλας, Μπάμπα, Τέιλορ, Σανταμαρία, Γιάκιτς, Ζαφείρης, Καμαρά, Ούγκρεσιτς, Πέλκας, Σορετίρε, Τάισον, Άλι, Ζίβκοβιτς, Χατσίδης, Εντιαγέ, Μύθου.
#SquadList Η αποστολή της ομάδας μας για την 3η αγωνιστική της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας 2026-27 με αντίπαλο τον Ατρόμητο στο Περιστέρι. #ATRPAOK #SuperbetGreekCup #NewEra— PAOK FC (@PAOK_FC) September 15, 2026
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