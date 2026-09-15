Ο ΠΑΟΚ αναχωρεί για την Αθήνα όπου αύριο θα αντιμετωπίσει για δεύτερη φορά φέτος τον Ατρόμητο στο Περιστέρι χωρίς τον Τσέχο, που μένει προληπτικά στη Θεσσαλονίκη

Ένα πρόβλημα της τελευταίας στιγμής προέκυψε για τον Αλέσιο Λίσι στην προπόνηση με την οποία ολοκληρώθηκε η μίνι προετοιμασία για τον αγώνα κυπέλλου του ΠΑΟΚ αντίπαλο τον Ατρόμητο στο Περιστέρι.

Ο Γίρι Παβλένκα αισθάνθηκε ενοχλήσεις στον τετρακέφαλο, εξαιτίας ενός χτυπήματος που δέχθηκε στο τοπικό ντέρμπι με τον Άρη και έτσι έμεινε εκτός αποστολής. Μαζί του και οι γνωστοί απόντες Μεϊτέ , Γιαννούλης , Σαρρής και Τσάλοφ που ακολούθησαν θεραπευτική αγωγή, και οι Ντεσπόντοφ , Λουσέ και Χατζηδιάκος που συνέχισαν το ατομικό τους πρόγραμμα. Στην Αθήνα δεν θα ταξιδέψει το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα του ΠΑΟΚ Σιμόν Μπανζά.

Την αποστολή του Δικεφάλου αποτελούν οι:



Τσιφτσής, Μοναστηρλής, Νικολακούλης, Κένι, Κοσίδης, Κόστα, Ελουστόντο, Μιχαηλίδης, Μπαταούλας, Μπάμπα, Τέιλορ, Σανταμαρία, Γιάκιτς, Ζαφείρης, Καμαρά, Ούγκρεσιτς, Πέλκας, Σορετίρε, Τάισον, Άλι, Ζίβκοβιτς, Χατσίδης, Εντιαγέ, Μύθου.