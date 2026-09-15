Αντιδράσεις έχει προκαλέσει το φινάλε της αναμέτρησης ανάμεσα στην Σασουόλο και την Γιουβέντους, μετά την αδράνεια των φιλοξενούμενων στο νικητήριο γκολ των γηπεδούχων.

Σε θρίλερ εξελίχθηκε η αναμέτρηση για την 4η αγωνιστική της Serie A ανάμεσα στην Σασουόλο και την Γιουβέντους, με την τελευταία να γνωρίζει την πρώτη της ήττα για φέτος με σκορ 3-2.

Στο πρώτο ημίχρονο καμία ομάδα δεν κατάφερε να βρει δίχτυα και έτσι το σκορ άνοιξαν οι γηπεδούχοι στο 65' με τον Εσπόζιτο, ενώ την απάντηση την έδωσε ο Ζεγκρόβα στο 82'.

Η Σασουόλο πήρε την κατάσταση στα χέρια της, με τον Μπάουι στο 89' να σκοράρει και να κάνει ολόκληρο το στάδιο να θεωρεί ότι η υπόθεση νίκη τελείωσε. Ωστόσο για άλλη μια φορά ο επιθετικός από το Κόσοβο ισοφάρισε με ένα γκολ στο 90+1'.

Το «ροντέο» έληξε με το Άντζιτς, ο οποίος αγωνίζεται ως δανεικός στη Σασουόλο από τη Γιουβέντους, να πετυχαίνει ένα «buzzer beater», το οποίο προκάλεσε έντονο... προβληματισμό.

Αναλυτικότερα, το γκολ που έκρινε το παιχνίδι ανάμεσα στις δύο ομάδες φαίνεται να ήρθε αβίαστα από τους γηπεδούχους, καθώς η άμυνα των «Μπιανκονέρι» ήταν κάτι παραπάνω από αδρανής.

Συγκεκριμένα, οχτώ παίκτες των φιλοξενούμενων φαίνεται να παρακολουθούν απλά την φάση, χωρίς να πιέζουν ιδιαίτερα τους αντιπάλους τους, τη στιγμή που ο αμυντικός που «μάρκαρε» τον Μαυροβούνιο φαινόταν σαν να μην είχε διάθεση να αποτρέψει την ομάδα του από την ήττα.