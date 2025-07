Σε story του στο Instagram, ο Στέφανος Τσιτσιπάς δημοσιοποίησε την επαγγελματική επανένωση με τον πατέρα του, Απόστολο, μετά από έναν χρόνο απουσίας από το προπονητικό του επιτελείο.

Αλλαγές σημειώθηκαν στην προπονητική ομάδα του Στέφανου Τσιτσιπά, λίγες ημέρες μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τον Γκόραν Ιβανίσεβιτς. Ο Έλληνας πρωταθλητής, με ένα story του στο Instagram, γνωστοποίησε την επιστροφή ενός γνώριμου προσώπου στην ομάδα του.

Ο πατέρας του, Απόστολος Τσιτσιπάς, επιστρέφει και επίσημα στον ρόλο του προπονητή, αναλαμβάνοντας την καθοδήγηση του Στέφανου. Ο ίδιος είχε υπάρξει επί σειρά ετών βασικός πυλώνας στην εξέλιξη και πορεία του 26χρονου στο τένις, ενώ η συνεργασία τους στο παρελθόν είχε φέρει σημαντικές διακρίσεις και επιτυχίες, φτάνοντας μέχρι και τον τελικό του Australian Open του 2023.

Συγκεκριμένα ανέφερε: «Ορισμένα ταξίδια έχουν έναν τρόπο να σε φέρνουν πίσω εκεί απ’ όπου ξεκίνησαν. Ύστερα από κάποιο διάστημα μακριά, επανενώθηκα με τον άνθρωπο που πίστεψε πρώτος σε εμένα, τον πατέρα μου. Είμαι ευγνώμων που μοιράζομαι ξανά το γήπεδο και το δρόμο που έχουμε μπροστά μας μαζί του. Έχουμε ζήσει κάθε κεφάλαιο αυτής της διαδρομής παρέα, και αυτό το επόμενο μοιάζει σωστό. Μερικές φορές, το να επιστρέφεις σπίτι είναι το πιο τολμηρό βήμα προς τα εμπρός.»

Υπό την καθοδήγηση του Γκόραν Ιβανίσεβιτς, ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν κατάφερε να αποδώσει τα αναμενόμενα, τόσο αγωνιστικά όσο και εκτός γηπέδου. Συγκεκριμένα, στο τουρνουά του Halle αποκλείστηκε στον δεύτερο γύρο από τον Αμερικανό Άλεξ Μίκελσεν, ενώ στο Wimbledon αποσύρθηκε στο τρίτο σετ λόγω τραυματισμού στη μέση, έχοντας ήδη χάσει τα δύο πρώτα σετ από τον Γάλλο Βαλεντίν Ρουγιέρ.

Μετά τον αγώνα, ο Κροάτης προχώρησε σε δηλώσεις, που ίσως ήταν και η αφορμή για τον τερματισμό της συνεργασίας τους. Συγκεκριμένα, είπε: «Δεν έχω δει πιο αγύμναστο τενίστα στη ζωή μου».

Goran Ivanisevic says he’s never seen a more unprepared player in his life than Stefanos Tsitsipas:



“He wants, but he doesn’t do anything. All ‘I want, I want’, but I don’t see that progress. I was shocked. I have never seen a more unprepared player in my life. With this knee,… pic.twitter.com/FqfbchuYLc