Η Σαμπαλένκα νίκησε ξανά την Κόστιουκ και συνεχίζει στη Ρώμη (vid)

Η Αρίνα Σαμπαλένκα επικρατώντας επί της Μάρτα Κόστιουκ με 2-0 έφθασε στις 34 νίκες στη σεζόν και στα προημιτελικά στο Masters της Ρώμης.

Λίγες ημέρες μετά τον επεισοδιακό προημιτελικό στη Μαδρίτη, η Αρίνα Σαμπαλένκα και η Μάρτα Κόστιουκ βρέθηκαν ξανά αντιμέτωπες, αυτή τη φορά στη Ρώμη. Η Σαμπαλένκα διατήρησε το αήττητο απέναντι στην παίκτρια από την Ουκρανία, επικρατώντας με 6-1, 7-6(8), παίρνοντας την πρόκριση στα προημιτελικά.

Κι αν το πρώτο σετ βρήκε τη Σαμπαλένκα να κυριαρχεί με 6-1, το 2ο σετ ήταν ένα από τα κορυφαία της σεζόν, μια μονομαχία που έμοιαζε περισσότερο με μάχη συναισθημάτων και ψυχολογίας.

Η Κόστιουκ διατήρησε προβάδισμα ενός game, όμως σπαταλούσε τις ευκαιρίες για break τη μία μετά την άλλη. Mέχρι το 6o game του σετ η Σαμπαλένκα είχε σώσει οκτώ συνολικά break points, ισοφαρίζοντας σε 3-3.

Επειτα από επτά ισοπαλίες η Κόστιουκ έκανε το 4-3, στο 8o game βρήκε τριπλό break point, και τελικά στη 13η -συνολικά- ευκαιρία, έφθασε στο στόχο της, ξεφεύγοντας με 5-3.

Ομως η Σαμπαλένκα είχε τη δική της απάντηση, δικό της προβάδισμα με 0-40, άμεσο break (5-4), σερβίροντας ισοφάρισε σε 5-5 και με νέο break προσπέρασε με 6-5.

Η Λευκορωσίδα κρατούσε την πρόκριση στα χέρια της, όμως η Κόστιουκ με το 2ο break έστειλε το σετ στο tie break. Εκεί προηγήθηκε 4-3 και 5-4, όμως η Σαμπαλένκα έφθασε σε match point (6-5), που έσβησε με winner η Κόστιουκ και με drop shot η Ουκρανή δημιούργησε set point (7-6).

Hταν η σειρά για τη Σαμπαλένκα να βγάλει winner για το 7-7, να βρεθεί με 2ο match point, (8-7) κι αμέσως μετά σε 3ο (9-8) και με drop shot να κλείσει το σετ με 7-5(8) και μαζί την πρόκριση.

The will to win 😤@SabalenkaA defeats a resurgent Kostyuk after a nail bitting second set, 6-1, 7-6(8)!#IBI25 pic.twitter.com/tmMBIl1LZg