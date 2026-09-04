Ισόπαλες χωρίς τέρματα αναδείχθηκαν στο «Ανοέτα» Σοσιεδάδ και Θέλτα, με την ομάδα του Βίγκο να παραμένει χωρίς τρίποντο στη σεζόν.

Χωρίς νικητή το ματς στο «Ανοέτα» ανάμεσα στη Σοσιεδάδ και τη Θέλτα, αφού οι δυο ομάδες αναδείχθηκαν ισόπαλες 0-0. Οι γηπεδούχοι κράτησαν για πρώτη φορά φέτος την εστία τους ανέπαφη, ενώ η ομάδα του Βίγκου δεν κατάφερε ούτε στην 4η στροφή να πάρει το πρώτο τρίποντο της σεζόν. Ετσι, η θέλτα έμεινε στην 16η θέση της βαθμολογίας.

Οι γηπεδούχοι ήταν εκείνοι που πλησίασαν περισσότερο το γκολ στο πρώτο ημίχρονο, δημιουργώντας δυο καλές στιγμέςς. Μεγαλύτερη εξ αυτών ήταν εκείνη του Κούμπο, o ο οποίος από εξαιρετική θέση αστόχησε. Η εικόνα άλλαξε μετά την ανάπαυλα, με τη Θέλτα να ανεβάζει την απόδοσή της και να ισορροπεί περισσότερο το παιχνίδι, χωρίς πάντως να δημιουργήσει τις μεγάλες φάσεις που θα μπορούσαν να της χαρίσουν τη νίκη.

Στις καθυστερήσεις η Σοσιεδάδ αναζήτησε το γκολ μέχρι την τελευταία στιγμή, όμως ο Μαρσάλ δεν μπόρεσε να εκμεταλλευτεί τη σέντρα του Οϊαρθάμπαλ και να σκοράρει.