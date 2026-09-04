Την απόκτηση του Τιάγκο Αντίνο ανακοίνωσε η Ελλάς Σύρου, επιβεβαιώνοντας το ρεπορτάζ του Gazzetta.

Στην Ελλάς Σύρου θα συνεχίσει την καριέρα του ο Τιάγκο Αντίνο, αδερφός του Σαντίνο του Παναθηναϊκού, όπως άλλωστε σας είχε ενημερώσει εγκαίρως το Gazzetta.

Οι Κυκλαδίτες ανακοίνωσαν με κάθε επισημότητα την προσθήκη του 22χρονου μπακ από την Αργεντινή, ενός ποδοσφαιριστή που έχει παραστάσεις από την πρώτη κατηγορία της χώρας με τη φανέλα της Ιντεπετιέντε Ριβαντάβια. Ξεκίνησε την πορεία του από τη Γοδόι Κρουζ, ενώ ακολούθησε η Ρίβερ Πλέιτ.

Τελευταίος σταθμός της καριέρας του η Μαρκό, για την οποία ήρθε στη χώρα μας στις αρχές του 2026. Πλέον, με τον Αντίνο το σύνολο του Θανάση Στάικου δυναμώνει κι' άλλο ενόψει της σέντρας στη Superleague 2.

Η ανακοίνωση:

Η ΠΑΕ Ελλάς Σύρου είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την απόκτηση του Τιάγκο Αντίνο.

Ο 22χρονος ποδοσφαιριστής, με καταγωγή από την Αργεντινή, αγωνίζεται στο δεξί άκρο της αμυντικής γραμμής και έχει παραστάσεις από την κορυφαία κατηγορία του Αργεντινού ποδοσφαίρου.

Η καριέρα του ξεκίνησε από τις ακαδημίες της Γοδόι Κρουζ, ενώ σε ηλικία 17 ετών την απέκτησε η Ρίβερ Πλέιτ.

Ακολούθησε η Ιντεπετιέντε Ριβαντάβια, με την οποία έκανε ντεμπούτο στην πρώτη κατηγορία της Αργεντινής, ενώ τον περασμένο Ιανουάριο ήρθε στη χώρα μας, για να αγωνιστεί με τη φανέλα της Μαρκό.

Τιάγκο σε καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Ελλάς Σύρου και σου ευχόμαστε υγεία και πολλές επιτυχίες με την ομάδα μας.