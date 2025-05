Με άνεση στα προημιτελικά οι Γκοφ, Παολίνι και Σβιτόλινα στη Ρώμη

Οι Κόκο Γκοφ, Τζασμίν Παολίνι και Ελίνα Σβιτόλινα εξασφάλισαν με άνεση την παρουσία τους στην προημιτελική φάση στο Masters της Ρώμης.

Σιγά σιγά συμπληρώνεται η προημιτελική φάση του απλού γυναικών στο Masters της Ρώμης, καθώς την πρόκριση στην οκτάδα εξασφάλισαν τη Δευτέρα (12/5) οι Κόκο Γκοφ, Τζασμίν Παολίνι και Ελίνα Σβιτόλινα.

Στο κάτω μέρος του ταμπλό η Ελίνα Σβιτόλινα μετέτρεψε σε παράσταση για ένα ρόλο το ντέρμπι με την Ντάνιελ Κόλινς, επικρατώντας με 6-4, 6-2.

H Σβιτόλινα στα προημιτελικά θα αντιμετωπίσει την Πέιτον Στερνς, η 23χρονη Αμερικανίδα έπειτα από αγώνα δύο ωρών και 40 λεπτών επικράτησε της Ναόμι Οσάκα με 6-4, 3-6, 7-6(4). Η παίκτρια από την Ουκρανία τρέχει ρεκόρ 14-1 στις χωμάτινες επιφάνειες μέσα στο 2025 και για 5η φορά θα αγωνιστεί στα προημιτελικά στη Ρώμη.

