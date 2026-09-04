Διπλό κορυφής η Λιλ!
Η Λιλ πήρε σημαντικό διπλό στην Τουλούζη και βρέθηκε στην κορυφή της βαθμολογίας, αλλά με ματς περισσότερο. Η Τουλούζ μπήκε πιο απειλητικά και μόλις στο 3ο λεπτό πλησίασαν στο γκολ, όταν το δυνατό σουτ του Κάσερες σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι. Οι γηπεδούχοι ήταν καλύτεροι, πίεσα, αλλά ο Οζέρ είχε τις απαντήσεις. Η Λιλ, πάντως, αποδείχθηκε πιο αποτελεσματική. Στο 73' και στην πρώτη ουσιαστικά μεγάλη στιγμή της στο δεύτερο ημίχρονο, ο Ουέντα βρήκε δίχτυα με κεφαλιά και διαμόρφωσε το 1-0. Η Τουλούζ είχε άμεσα την ευκαιρία να απαντήσει, όμως στο 75' ο Τένγκστεντ αστόχησε κοντά, με τη Λιλ να διατηρεί το προβάδισμα και να φεύγει με ένα σημαντικό τρίποντο.
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