Δύσκολη πρόκριση η Σβιόντεκ, έκλεισε ραντεβού με τη Ριμπάκινα στην Ντόχα (vids)

H Ίγκα Σβιόντεκ δυσκολεύτηκε μέχρι να νικήσει τη Λίντα Νόσκοβα με 2-1 σετ και να κλείσει τον μεγάλο προημιτελικό με την Έλενα Ριμπάκινα στην Ντόχα.

Η Ίγκα Σβιόντεκ τα χρειάστηκε με αντίπαλο τη Λίντα Νόσκοβα μέχρι να φθάσει στη νίκη με 6-7(1), 6-4, 6-4 και να πάρει την πρόκριση στην προημιτελική φάση στο Qatar Open στην Ντόχα.

Η παίκτρια από την Πολωνία συνεχίζει την πορεία της για τον 4ο διαδοχικό τίτλο της στην Ντόχα, φθάνοντας στις 14 σερί νίκες, όμως η Νόσκοβα χάλασε το τρομερό σερί των 25 συνεχόμενων σετ που μετρούσε η Σβιόντεκ μετά και τη νίκη επί της Σάκκαρη. Η Σβιόντεκ πλέον μετρά 27 κερδισμένα σετ στα 28 που έχει παίξει στην Ντόχα.

Iga Swiatek has won 27 of the last 28 sets she’s played in Doha.



6-2 6-3 6-0 6-2 6-3 6-4 6-3 6-2 6-0 6-0 6-1 6-0 6-1 6-3 6-0 6-1 6-1 6-1 6-4 6-4 6-0 7-6 6-2 6-3 6-2 𝟔-𝟕 6-4 6-4



Incredible.



