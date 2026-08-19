Νίστρουπ: «Δεν έχω όνειρα, έχω ξεκάθαρους στόχους - Πάμε για την πρόκριση»

Ο Νίστρουπ μίλησε στη συνέντευξη Τύπου πριν το ματς του Παναθηναϊκού με τη Χράντετς Κράλοβε σχετικά με τον πρωτεύοντα στόχο της ομάδας του και την επιλογή Καμαρά-Τσιριβέγια στο κέντρο.

Ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται να υποδεχθεί στο ΟΑΚΑ τη Χράντετς Κράλοβε (20/08, 21:30) στο πλαίσιο των playoffs του Europa Conference League.

Οι Πράσινοι θέλουν να πάρουν προβάδισμα πρόκρισης και να πάνε στην Τσεχία για τον επαναληπτικό με πλεονέκτημα, κάτι στο οποίο στάθηκε και ο προπονητής του «τριφυλλιού».

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ μίλησε στη συνέντευξη Τύπου για τα όσα θα πρέπει να προσέξουν οι παίκτες του, για το δίδυμο Καμαρά-Τσιριβέγια στο κέντρο και για την εικόνα που θέλει να δει από την ομάδα του μετά την ολοκλήρωση των προκριματικών της τρίτης τη τάξει ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Με τη σειρά του, ο Σίριλ Ντέσερς μίλησε για την επιστροφή του μετά την πολύμηνη απουσία του κι ευχαρίστησε τον κόσμο του Παναθηναϊκού για τη στήριξη στο διάστημα που βρισκόταν εκτός αγωνιστικής δράσης.

Αναλυτικά όσα είπε ο Δανός τεχνικός

Παιχνίδι με μία άγνωστη αντίπαλο, τι πρέπει να προσέξει ο Παναθηναϊκός για να πάρει σκορ πρόκρισης:

«Πρώτα από όλα το σημαντικότερο είναι να αγωνιστούμε για περισσότερη ώρα σε καλό επίπεδο. Όπως κάναμε μετά τα πρώτα τριάντα λεπτά στην Σόφια. Να παίξουμε με περισσότερη αυτοπεποίθηση από ότι κάναμε. Όταν είσαι σε μία ομάδα όπως ο Παναθηναϊκός, η νοοτροπία πρέπει να είναι νικητή. Να είμαστε πιο δυνατοί μέσα στον αγωνιστικό χώρο, αλλά παράλληλα θα πρέπει να έχουμε σεβασμό στους αντιπάλους μας. Έκαναν δύο πολύ καλά παιχνίδια με την Μπεσίκτας. Έχουμε δύο ματς για να πάρουμε τη πρόκριση κι αυτός είναι ο μεγάλος στόχος για όλους μας».

Στα προκριματικά δεν έχει κερδίσει ακόμα εντός έδρας ο Παναθηναϊκός, υπάρχει κάποια εξήγηση γι αυτό;

«Απλή σύμπτωση, αν δείτε τα στατιστικά θα μπορούσαμε να είχαμε κερδίσει κι εντός έδρας. Εκτός έδρας με την Πάκσι θα μπορούσαμε να είχαμε κερδίσει και με περισσότερα γκολ και μετά ήμασταν νευρικοί στο εντός. Με την ΤΣΣΚΑ 1948 πίστευα μετά το πρώτο γκολ ότι θα σκοράρουμε άμεσα και δεύτερο και θα μπορούσαμε να κερδίσουμε το ματς, αλλά μετά δεν ήμασταν καλοί. Ελπίζω αύριο να πάρουμε τη πρώτη εντός έδρας νίκη της σεζόν. Είναι δύο παιχνίδια και θα κριθεί σε δύο ματς η πρόκριση, όμως θέλω να πάρουμε οπωσδήποτε τη νίκη αύριο. Μία νίκη αύριο θα ήταν υπέροχη».

Για τη προτίμηση Καμαρά - Τσιριβέγια στο κέντρο κι αν είναι προσαρμογή στον αντίπαλο. Ποιοι είναι οι λόγοι που τους επιλέγετε;

«Δεν είναι σίγουρο ότι αυτοί θα παίξουν κι αύριο. Έχουμε πολύ καλούς παίκτες στο κέντρο. Ο Κοντούρης δουλεύει πάρα πολύ καλά, πολύ σκληρά και ξέρω ότι είχε μερικά πολύ καλά παιχνίδια χθες. Ο Τσέριν είναι στην 5η του σεζόν στην ομάδα, είναι πιστός και τον υπολογίζουμε απόλυτα. Θα έχουμε και τον Κάνγκουα μετά τα προκριματικά. Αυτό σημαίνει ότι ένας παίκτης που σήμερα παίζει, μπορεί την άλλη εβδομάδα να είναι στον πάγκο. Όταν είσαι στον Παναθηναϊκό, θα πρέπει να έχεις και καλούς παίκτες στον πάγκο, έτσι γίνεται. Έχουμε καλό βάθος στην ομάδα και είμαι ικανοποιημένος με αυτό».

Πόσο απέχει η εικόνα του Παναθηναϊκού στα προκριματικά από αυτό που θέλει να δει ο Νίστρουπ στα μέσα και στη συνέχεια της σεζόν

«Δεν έχω όνειρα, έχω ξεκάθαρους στόχους. Θέλω κι ελπίζω να παίξουμε πολύ καλύτερα. Μία σταθερή ομάδα που θα παίζει συνεχώς καλά. Όπως έχω πει από τη πρώτη μέρα είμαι εδώ για να πάρω αρχικά αποτελέσματα, με μία πολύ νέα ομάδα. Έχουμε λίγο καιρό μαζί, αλλά πιστευω ότι βελτιωνόμαστε και θα βελτιωθούμε κι άλλο. Μπορεί να μην παίζουμε τέλεια, ούτε να παίξουμε τέλεια σε δύο εβδομάδες, όμως τώρα θέλουμε τα αποτελέσματα, αυτό έχει σημασία».

Ντέσερς: «Επέστρεψα, σκόραρα κι αυτό ήταν μόνο η αρχή»

Πόσο δύσκολος ήταν για εσάς όλος αυτός ο καιρός απουσίας, σκοράρατε ένα πολύ κρίσιμο γκολ με την επιστροφή σας, πώς νιώθετε;

«Πρώτα από όλα ήταν μία πολύ δύσκολη περίοδος για μένα, υπήρχαν μεγάλες προσδοκίες για εμένα όταν ήρθα, ξεκίνησα καλά, αλλά μετά δεν ήμουν διαθέσιμος για την ομάδα. Δούλεψα πολύ σκληρά για να επιστρέψω όσο πιο γρήγορα μπορούσα. Επέστρεψα, σκόραρα κι αυτή ήταν μόνο η αρχή. Έχω λάβει πολύ μεγάλη αγάπη από όλους, τους οπαδούς, την ομάδα και ήρθε η ώρα να την επιστρέψω πίσω. Στην Ευρώπη παίζεις πάντα με τις καλύτερες ομάδες από τη κάθε χώρα, οπότε δεν θα είναι εύκολα τα ματς, αλλά όλα εξαρτώνται από τη δική μας εμφάνιση».

Είσαι από τους πιο έμπειρους παίκτες, η ομάδα αντιλαμβάνεται τη πίεση που υπάρχει για την ευρωπαϊκή παρουσία;

«Ως παίκτης πάντα θες να παίζεις τα σημαντικά παιχνίδια που υπάρχει πίεση. Πρέπει να αποδεχτούμε τη πίεση και να την χρησιμοποιήσουμε θετικά. Στα παιχνίδια μέχρι στιγμής έχουμε παίξει καλά κατά περιόδους, τις οποίες πρέπει να αυξήσουμε. Πρέπει να γίνουμε πιο υπεύθυνοι με τη μπάλα στα πόδια. Αν χάσουμε θα μείνουμε εκτός Ευρώπης και το ξέρουμε και έχουμε πίεση. Αντιλαμβανόμαστε πόσο σημαντικά είναι αυτά τα παιχνίδια, νιώθουμε τη πίεση όμως πρέπει να τη χρησιμοποιήσουμε προς όφελός μας».

