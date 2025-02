Η Μαρία Σάκκαρη είδε την Ίγκα Σβιόντεκ να κατακτά οκτώ στη σειρά games και φυσιολογικά γνώρισε την ήττα με 6-3, 6-2 και τον αποκλεισμό στον 2ο γύρο στο Qatar Open στην Ντόχα.

Η Σβιόντεκ, κάτοχος του τίτλου τα τρία προηγούμενα χρόνια, είχε αρκετά προβλήματα απέναντι στη Σάκκαρη στο 1ο σετ, η Ελληνίδα από το 0-2, προσπέρασε με 3-2, όμως από εκείνο το σημείο και μετά η Πολωνή κατέκτησε οκτώ στη σειρά games, φθάνοντας στο 6-3, 4-0 και κάπου εκεί όλα είχαν τελειώσει. Η Σβιόντεκ έφθασε στην 4η συνεχόμενη νίκη επί της Σάκκαρη, σε σύνολο επτά αγώνων, μετρά 13 σερί νίκες στην Ντόχα, όπου για τελευταία φορά ηττήθηκε το 2020.

