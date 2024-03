Η Μαρία Σάκκαρη είχε αρκετά κέφια στην απονομή των τροπαίων μετά τον τελικό στο Indian Wells.

Η Μαρία Σάκκαρη παρά την ήττα της από την Ίγκα Σβιόντεκ στον τελικό του Indian Wells, ήταν ιδιαίτερα ευδιάθετη στην απονομή των τροπαίων.

Αρχικά ζήτηση «συγγνώμη» από τους θεατές, καθώς δεν μπόρεσε να φανεί ανταγωνιστική στο 2ο σετ, αναγνώρισε την ανωτερότητα της Σβιόντεκ, ενώ αστειευόμενη με το κοινό, εξέφρασε την αγάπη της προς το Indian Wells, που όμως δεν μπορεί να βάλει πάνω από την Ελλάδα.

«Λυπάμαι που δεν μπόρεσα να δώσω μεγαλύτερη μάχη. Ήταν πολύ γρήγορο ματς για εσάς παιδιά» είπε αρχικά η Σάκκαρη.

Απευθυνόμενη στη Σβιόντεκ, τόνισε: «Είσαι τρομερή παίκτρια, πολύ καλός άνθρωπος και απίστευτη πρωταθλήτρια. Σου αξίζουν τα καλύτερα, εσύ και η ομάδα σου έχετε δημιουργήσει κάτι απίθανο. Ελπίζω να παίξουμε σε πολλούς ακόμα τελικούς μαζί. Κάθε φορά που σε αντιμετωπίζω, σημαίνει πως έκανα κάτι καλά. Καλή τύχη σε όλα, είσαι φοβερή. Εύχομαι τα καλύτερα σε εσένα και στην ομάδα σου».

Στη συνέχεια η Σάκκαρη ευχαρίστησε τη δική της ομάδα, τους δικούς της ανθρώπους, ενώ αστειεύτηκε και με το ενδεχόμενο να ζήσει μόνιμα κάποια μέρα στην πόλη των Καλιφόρνια.

