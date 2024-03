Η Μαρία Σάκκαρη ήταν ανταγωνιστική μόνο στο 1ο σετ απέναντι στην Ίγκα Σβιόντεκ, με την 22χρονη από την Πολωνία να επικρατεί με 6-4, 6-0 και να κατακτά τον τίτλο στο Indian Wells.

Η Μαρία Σάκκαρη σε ελάχιστες στιγμές μπόρεσε να κοντράρει την Ίγκα Σβιόντεκ, με την Πολωνή να φθάνει στο 6-4, 6-0 και να κατακτά τον τίτλο στο Indian Wells.

Οπως και στον προ διετίας τελικό στο Indian Wells, η Σβιόντεκ βγήκε νικήτρια απέναντι στην Ελληνίδα παίκτρια, φθάνοντας στον 19ο τίτλο της καριέρας της και 8ο σε 10 τελικούς σε 1000άρια τουρνουά.

Η Σάκκαρη γνώρισε την 8η ήττα της σε 10 συνολικά τελικούς στην καριέρα της, μπορεί να μην τα κατάφερε απέναντι στο Νο.1 της παγκόσμιας κατάταξης, όμως αφήνει την Καλιφόρνια με θετικό πρόσημο και αναχωρεί για τις ανατολικές ακτές των ΗΠΑ και το Μαϊάμι Όπεν.

