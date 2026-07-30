ΛεΜπρόν όπως Τζόρνταν: Ο King James ετοιμάζεται για ντοκιμαντέρ παρόμοιο του «Last Dance»

Όπως όλα δείχνουν ο ΛεΜπρόν Τζέιμς θα έχει τη δική του σειρά ντοκιμαντέρ όπως ο Μάικλ Τζόρνταν με το «Last Dance»

O ΛεΜπρόν Τζέιμς θα ψάξει το πέμπτο δαχτυλίδι της καριέρας του, αφού μετέφερε τα ταλέντα του στην πόλη της αδελφικής αγάπης και ανακοινώθηκε την Δευτέρα που πέρασε. Ο King James σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια αναμένεται να αναλάβει τα καθήκοντα του χειριστή της μπάλας και να περάσει αρκετό χρόνο στη θέση «1».

Πάντως ο ΛεΜπρόν χτυπά σε όλα τα... μέτωπα και δεν σταματά να φτιάχνει πράγματα. Σύμφωνα με το Athletic, o νέος σταρ των Σίξερς και το ESPN πλησιάζουν σε μια συμφωνία για μια σειρά ντοκιμαντέρ πίσω από τις... κουρτίνες που θα είναι παρόμοια με το «The Last Dance» του Μάικλ Τζόρνταν.

Το «Last Dance» είχε τεράστια επιτυχία και παρουσιάσε την καριέρα και τη ζωή του «Air», ο οποίος πήγε σε 6 τελικούς με τους Μπουλς και πανηγύρισε ισάριθμα πρωταθλήματα.

Ο ΛεΜπρόν κυνηγά φέτος το 5ο δαχτυλίδι και την κορυφή με 4η διαφορετικά ομάδα.